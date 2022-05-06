Trabalhador morre após ter parte do corpo soterrada em obra no ES

Um trabalhador de uma obra em um loteamento, na zona rural de Barra de São Francisco, no Noroeste do Espírito Santo, morreu na tarde de quinta-feira (5) após ser soterrado parcialmente. A vítima foi identificada como Benilson Leite do Amaral, de 37 anos.
Segundo o Corpo de Bombeiros, parte do corpo de Benilson ficou sob a terra: da costela até os pés. Ele estava em uma vala de drenagem do loteamento e cerca de 5 metros de altura de terra caiu sob o trabalhador. No momento do atendimento, ele ainda apresentava sinais de vida, mas estava desacordado. Os próprios trabalhadores da obra tentaram resgatar a vítima.
Além de uma fratura na região da cintura, parte de órgãos internos de Benilson estava exposta. Os bombeiros ministraram oxigênio e começaram a remover a terra ao redor da vítima, mas o trabalhador parou de respirar. Um médico de plantão atestou o falecimento.
Benilson trabalhava em uma intervenção de manilhamento para a água da chuva. Ainda não se sabe o que pode ter causado a movimentação de terra. A Polícia Civil foi até o local e vai examinar a causa da morte do trabalhador.