Tire suas dúvidas sobre novo sistema de pagamento da Rodosol

Quem não aderir a uma das cinco empresas terá outra forma de pagamento?

A troca foi realizada para padronizar o sistema de pagamento automático nas rodovias do Espírito Santo. A Rodosol utilizava uma infraestrutura mais antiga, baseada em frequência de 5,2 GHz. O alcance da Via Expressa  cuja cobertura se restringe às praças de pedágio da Rodovia do Sol e da Terceira Ponte  era incompatível com o utilizado em outras rodovias do país, inviabilizando novas empresas de disponibilizar seus serviços. O sistema foi substituído por equipamentos com antenas de 915 MHz, conforme uma resolução da Agência de Regulação de Serviços Públicos (Arsp), publicada no início do ano

A resolução da Arsp abriu possibilidade para outras empresas, devidamente regulamentadas junto ao órgão competente, prestarem serviço de passagem automática nas duas praças de pedágio do Sistema Rodovia do Sol. São elas: Sem Parar, Green Pass, ConectCar, Veloe e Move Mais.

Os sistemas vão funcionar simultaneamente, mas a partir desta semana tags e plano Via Expressa já não são mais comercializados. O tag da empresa poderá ser utilizado até julho de 2021, mas a recomendação é que o usuário já busque informações sobre as novas operadoras para providenciar a migração.

Não é preciso fazer nada. O tag será aceito nas praças de pedágio da Terceira Ponte e da Rodovia do Sol automaticamente.

Não porque, no momento em que o usuário passar com o tag de outra empresa, o dispositivo da Via Expressa será bloqueado.

O dispositivo foi cedido ao usuário em sistema de comodato. Por essa razão, deve acessar o site viaexpressasemparar.com.br e iniciar o processo de distrato com a Rodosol. Pelo site, o usuário será orientado a preencher um formulário, imprimir os dois documentos gerados e apresentá-los com o tag na loja da Via Expressa, na praça de pedágio, ou em um dos pontos de vendas do Sem Parar (mesmo que o cliente opte por contratar outra empresa).

A partir da formalização do distrato e entrega do tag, o usuário poderá requerer créditos que, porventura tenha com a Rodosol, e o valor será devolvido em conta bancária, conforme solicitação.

Não. A Rodosol firmou parceria com o Sem Parar para garantir ao usuário Via Expressa um plano sem cobrança adicional de tag e taxa de administração exclusivamente para quem utilizar o dispositivo apenas nos pedágios da Terceira Ponte e Rodovia do Sol. Em caso de utilização em outro serviço, será cobrada a taxa mensal prevista nos demais planos oferecidos pela empresa. Apesar da parceria, cabe ao usuário decidir à qual empresa vai aderir. O Sem Parar está entrando em contato via telefone ou por carta, convidando o cliente Via Expressa a aderir a um de seus planos. É preciso dar o aceite e contratar o plano de preferência, e será preciso fazer contato com a empresa para ativá-lo.

Depende da empresa contratada. Em geral, as operadoras enviam para o endereço informado pelo cliente a partir da adesão.

Operacionalmente, não é viável manter as duas frequências em operação por muito tempo. O sistema tem mais risco de manifestar intercorrências. Por isso, é importante não deixar a migração para a última hora.

No ato da adesão, as empresas oferecem diversos planos. Se o usuário aderiu a um plano pré-pago (como era o caso da Via Expressa), o crédito é cobrado para uso posterior, sendo renovado de acordo com o uso e as regras de cada empresa. Em geral, existem opções de planos pós-pagos em que os débitos são processados e pagos após o uso. As taxas de administração também são de responsabilidade da empresa contratada.

Caso o usuário queira passar em outros rodovias do Estado ou do país com a mesma tag, ou ter acesso a um estacionamento comercial, por exemplo, precisará adquirir um plano personalizado, neste caso, há uma cobrança extra, além do valor do pedágio. As regras variam em cada empresa.