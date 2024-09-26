Uma ventania causou destelhamento no município de Cariacica, na tarde desta quinta-feira (26). Aproximadamente 100 metros quadrados de telhado despencaram sobre a Avenida Aloizio Santos, no bairro São Geraldo, que precisou ser interditada por agentes de trânsito.
Segundo a Prefeitura de Cariacica, a equipe da Defesa Civil atendeu a ocorrência e outros imóveis particulares sofreram avarias em consequência do destelhamento. Não houve vítimas.
“Equipes da Defesa Civil e da Secretaria de Serviços estão no local para viabilizar a remoção do telhado e liberar o tráfego de veículos na via”, informou a administração municipal.
Conforme apuração do repórter Daniel Marçal, da TV Gazeta, o telhado caiu de um edifício que hoje é residencial. Funcionários de uma empresa contratada para fazer a retirada cortaram a estrutura em partes menores para facilitar a remoção. Um caminhão para carregar o entulho estava no local, durante a noite. A EDP também desligou a energia de parte dos imóveis.
Ventania causa destelhamento em imóveis em Cariacica
Marinha alerta para ventos fortes
A Marinha do Brasil emitiu um alerta de que a borda de um sistema de alta pressão no oceano poderá afetar a faixa litorânea dos estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, entre Arraial do Cabo (RJ) e Itaoca (ES), com ventos de direção nordeste a norte e intensidade de até 60 km/h entre sexta-feira (27) e sábado (28).
Telhado cai após ventania e avenida é interditada em Cariacica