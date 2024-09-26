Telhado cai após ventania e avenida é interditada em Cariacica

“Equipes da Defesa Civil e da Secretaria de Serviços estão no local para viabilizar a remoção do telhado e liberar o tráfego de veículos na via”, informou a administração municipal.

Conforme apuração do repórter Daniel Marçal, da TV Gazeta, o telhado caiu de um edifício que hoje é residencial. Funcionários de uma empresa contratada para fazer a retirada cortaram a estrutura em partes menores para facilitar a remoção. Um caminhão para carregar o entulho estava no local, durante a noite. A EDP também desligou a energia de parte dos imóveis.