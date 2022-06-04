Terceiro andar de imóvel desaba em Vitória

Veículos ficaram sob os escombros Crédito: Any Cometti

Uma garagem que ficava no terceiro andar de um imóvel no bairro Bonfim, em Vitória, desabou por volta das 5h30 deste sábado (4). Dois carros e uma moto ficaram sob os escombros.

Nos dois andares abaixo, moravam 13 pessoas de duas famílias. Apesar do susto, ninguém se feriu. No entanto, todos tiveram que sair do imóvel porque, segundo a Defesa Civil de Vitória, há o risco do segundo pavimento também ceder.

“Os moradores foram orientados a realizar a remoção dos entulhos e notificados sobre o risco da laje do segundo pavimento desabar. A assistente social da Defesa Civil fará avaliação com os moradores sobre a necessidade de abrigo”, informou o órgão, por meio de nota.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas como ninguém se feriu, a corporação não precisou atuar no local.