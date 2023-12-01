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Prejuízo

Temporal leva lama para casa de moradores em Castelo

Uma moradora do bairro Garage disse ter perdeu tudo dentro do imóvel após chuva na tarde desta sexta-feira (1)
Sara Oliveira

Sara Oliveira

Publicado em 

01 dez 2023 às 18:08

Publicado em 01 de Dezembro de 2023 às 18:08

Moradores do bairro Garage, em Castelo, tiveram as próprias casas tomada pela lama após um temporal que atingiu a cidade na tarde desta sexta-feira (1). De acordo com informações de uma moradora, o alagamento começou por volta das 15h e outros vizinhos passaram pela mesma situação.  De acordo com o prefeito da cidade, João Paulo Nali, um serviço de terraplanagem resultou na descida da lama de um morro na região, atingido três casas.
"Quando choveu agora à tarde, o barro desceu todo para a rua. Eu perdi tudo"
Keity Ramiro - Moradora do bairro Garage
Moradores têm casa tomada pela lama após chuva em Castelo
A lama entrou pela garagem da casa e tomou o imóvel de uma moradora em Castelo Crédito: Leitor/A Gazeta

Bueiro entupido

Uma rua do bairro Independência também ficou alagada por conta do temporal aliado ao entupimento de um bueiro. O prefeito de Castelo, João Paulo Nali, informou que não há registro de enchentes na cidade, nem aumento no nível do rio. Segundo ele, as ocorrências no bairro Garage atingiram casas que estavam em um nível abaixo da rua.
De acordo com o líder do Executivo, equipes da prefeitura foram ao local para fazer a limpeza da região.

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