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Caparaó no ES

Temporal destelha casas e deixa imóveis sem energia em Alegre e Guaçuí

Chuva forte atingiu Alegre na tarde de quarta-feira (29), deixando imóveis do município e de Guaçuí, cidade vizinha, sem luz; fornecimento de energia já foi normalizado
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

30 nov 2023 às 11:46

Publicado em 30 de Novembro de 2023 às 11:46

Em Alegre houve destelhamento de casas
Em Alegre, houve destelhamento de casas Crédito: Defesa Civil
Um temporal que atingiu Alegre, na região do Caparaó, no Espírito Santo, na tarde de quarta-feira (29), provocou o destelhamento de imóveis no Centro. A rede elétrica da cidade também foi prejudicada e deixou a população sem energia no município e também na cidade vizinha, Guaçuí.
Segundo o coordenador da Defesa Civil de Alegre, Carlos Lemos, sete imóveis sofreram destelhamentos, porém, não há desalojados na cidade. “A chuva começou por volta das 16h e durou um pouco mais de 30 minutos. Bairros como o centro ficaram sem luz, mas logo voltou, após cerca de uma hora”, disse Lemos.
Já em Guaçuí, município vizinho,  a prefeitura informou que não houve chuva, mas grande parte da cidade também ficou sem energia.
Sobre o fornecimento de energia, a concessionária EDP disse que devido às fortes chuvas, incluindo de granizo, e rajadas de vento que atingiram a região do Caparaó Capixaba na tarde desta quarta-feira (29), galhos de árvores e objetos foram projetados sobre a fiação elétrica. A empresa informou que as equipes da concessionária foram mobilizadas e atuaram rapidamente, normalizando o fornecimento de energia na mesma data da ocorrência. O abastecimento encontra-se 100% normalizado na região.

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