Temporal destelha casas e deixa imóveis sem energia em Alegre e Guaçuí

Em Alegre, houve destelhamento de casas Crédito: Defesa Civil

Um temporal que atingiu Alegre , na região do Caparaó, no Espírito Santo, na tarde de quarta-feira (29), provocou o destelhamento de imóveis no Centro. A rede elétrica da cidade também foi prejudicada e deixou a população sem energia no município e também na cidade vizinha, Guaçuí.

Segundo o coordenador da Defesa Civil de Alegre, Carlos Lemos, sete imóveis sofreram destelhamentos, porém, não há desalojados na cidade. “A chuva começou por volta das 16h e durou um pouco mais de 30 minutos. Bairros como o centro ficaram sem luz, mas logo voltou, após cerca de uma hora”, disse Lemos.

Já em Guaçuí, município vizinho, a prefeitura informou que não houve chuva, mas grande parte da cidade também ficou sem energia.