Temporal destelha casas e deixa imóveis sem energia em Alegre e Guaçuí

Segundo o coordenador da Defesa Civil de Alegre, Carlos Lemos, sete imóveis sofreram destelhamentos, porém, não há desalojados na cidade. “A chuva começou por volta das 16h e durou um pouco mais de 30 minutos. Bairros como o centro ficaram sem luz, mas logo voltou, após cerca de uma hora”, disse Lemos.
Já em Guaçuí, município vizinho, a prefeitura informou que não houve chuva, mas grande parte da cidade também ficou sem energia.
Sobre o fornecimento de energia, a concessionária EDP disse que devido às fortes chuvas, incluindo de granizo, e rajadas de vento que atingiram a região do Caparaó Capixaba na tarde desta quarta-feira (29), galhos de árvores e objetos foram projetados sobre a fiação elétrica. A empresa informou que as equipes da concessionária foram mobilizadas e atuaram rapidamente, normalizando o fornecimento de energia na mesma data da ocorrência. O abastecimento encontra-se 100% normalizado na região.