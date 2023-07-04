Tartarugas-marinhas são encontradas mortas em praia de Anchieta

Tartarugas são encontradas mortas em praia de Anchieta Crédito: Jonas Pereira Bugue

Seis tartarugas-marinhas mortas foram encontradas mortas na areia da Praia Central, em Anchieta , no Litoral Sul do Estado, na manhã desta terça-feira (4). Um morador registrou imagens dos animais – alguns já estavam em estado de decomposição e atraíram urubus.

Os registros foram feitos pelo morador Jonas Pereira Bugue e compartilhado por ele em redes sociais. Ao todo, segundo ele, havia seis tartarugas na orla.

Tartarugas são encontradas mortas em praia de Anchieta

Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Prefeitura de Anchieta disse que servidores foram ao local e registraram o fato, pois além das seis tartarugas que aparecem nas imagens, havia outras. O número total de animais recolhidos não foi informado.

Uma veterinária do município, disse, está em campo avaliando para saber se será possível realizar necropsia e se os animais apresentam marcas que podem ajudar a identificar da causa da morte. Geralmente, segundo a prefeitura, os bichos aparecem na praia em estado avançado de decomposição, o que dificulta a investigação.