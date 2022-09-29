Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Araaaaa!

Sucesso de Pantanal impulsiona venda de berrantes feitos no ES

Fábrica localizada em Venda Nova do Imigrante é destaque na produção artesanal dos instrumentos. Produto é reconhecido por sertanejos de todo o Brasil e faz sucesso há mais de 50 anos
Mariana Lopes

Mariana Lopes

Publicado em 

29 set 2022 às 17:40

Publicado em 29 de Setembro de 2022 às 17:40

Não é novidade que a novela Pantanal é um fenômeno! Afinal, além de ser líder de audiência, a trama global conseguiu expandir os limites da televisão e invadiu a vida real. Uma das provas disso é o sucesso do berrante, instrumento muito utilizado por peões pantaneiros para conduzir o rebanho nas comitivas, e que tem tido aumento na procura por interessados em comprá-los.
Sucesso de Pantanal impulsiona venda de berrantes feitos no ES
Aqui no Espírito Santo, o artesão Geraldo Agrizzi se destaca como um dos poucos fabricantes de berrantes do Brasil, sendo o único em terras capixabas que produz o instrumento. Conhecido como o “Rei do Berrante”, há décadas ele se dedica à fabricação do material em Venda Nova do Imigrante, na região serrana do estado.
Geraldo Agrizzi se destaca como um dos poucos fabricantes de berrantes do Brasil
Geraldo Agrizzi se destaca como um dos poucos fabricantes de berrantes do Brasil Crédito: Reprodução | TV Gazeta
Os berrantes da família Agrizzi são tão famosos que já foram parar nas mãos de vários artistas. Sérgio Reis, Almir Sater, Renato Teixeira, Daniel, Zé Neto & Cristiano, e Bruno & Barreto fazem parte de uma lista de famosos que possuem um berrante produzido po "Seu Geraldo". Alguns, inclusive, fizeram questão de vir até o Espírito Santo para buscar o instrumento pessoalmente.
José Leôncio na primeira fase da novela Pantanal
As cenas com berrantes, como o tocado por Zé Leôncio (Irandhir Santos) na primeira fase de Pantanal são um dos pontos altos da novela pantaneira Crédito: Reprodução | TV Globo
Além disso, a qualidade dos berrantes é conhecida internacionalmente. As peças, que não custam menos que R$ 2 mil, já foram vendidos para países como Estados Unidos, Canadá, Portugal, Suécia e Bélgica.
Com o sucesso de Pantanal, o trabalho de Geraldo Agrizzi tem dado ainda mais resultados. Segundo Dinho Agrizzi, filho de Geraldo e responsável pela parte burocrática do negócio, no período da novela, a busca pelos berrantes capixabas aumentou significativamente.
"Nossas vendas subiram mais de 100%. Além disso, devido à alta procura, hoje trabalhamos praticamente por encomendas, o que fez com que o valor do berrante aumentasse. Nós também estamos enviando peças para fora todo mês, para países como Estados Unidos, Portugal, Bélgica e Suécia "
Dinho Agrizzi - Filho de Geraldo Agrizzi e responsável pela parte burocrática da Berrantes Agrizzi
A fabricação do berrante é totalmente artesanal e depende de muita habilidade e paciência. O processo começa com a captação dos chifres no frigorífico e, logo depois, é necessário descobrir qual chifre se encaixa no outro, já que cada um possui um formato diferente. Feito isso, é preciso polir o material com lixa, além de realizar o acabamento, geralmente em couro e costura.

50 anos

Os berrantes são produzidos em Venda Nova desde 1972
De acordo com Dinho Agrizzi, grande parte dos chifres recolhidos nos frigoríficos não são capazes de formar um berrante. Ele comenta que, na maioria das vezes, apenas 20% do material é utilizado para a fabricação do instrumento, já que nem todos se encaixam. Sendo assim, os chifres que não são utilizados para a fabricação de um berrante viram copos, jarras e outros tipos de artesanato.

DE GERAÇÃO EM GERAÇÃO

A tradição da família Agrizzi no mundo dos berrantes começou há 50 anos e tem raízes pantaneiras. Tudo começou em 1972, quando, em uma viagem ao pantanal, Benedito Agrizzi, pai de Geraldo, se encantou ao ver os ponteiros da boiada tocando o berrante para guiar o gado pelas fazendas alagadas.
Cantor Sérgio Reis utilizando um berrante Agrizzi
Sérgio Reis foi pessoalmente conhecer a produção dos berrantes e voltou com uma unidade personalizada Crédito: Arquivo pessoal
"Os peões de boiadeiro iam tocando aqueles berrantes e os bois iam acompanhando. Meu pai viu aquilo e trouxe essa ideia para o Espírito Santo. Logo, ele começou a bater uns martelinhos, sem ter nenhuma noção de como se fazia um berrante. Mas ele persistiu e hoje estamos aí"
Geraldo Agrizzi - Proprietário da Berrantes Agrizzi | Entrevista ao Em Movimento
Anos depois, em 1998, devido a idade avançada do pai, Seu Geraldo começou a dar segmento ao negócio. De pouco em pouco ele foi se aprimorando e aperfeiçoando ainda mais os berrantes, deixando mais leves e macios de tocar.
Hoje, Geraldo se orgulha em ter o seu trabalho reconhecido internacionalmente. Para ele, o berrante significa tudo.
"O berrante, para mim, significa tudo, pois tudo que tenho eu tirei em cima dos berrantes: bens, cultura, tradição, conhecimento, amizade pelo Brasil inteiro, tudo que a gente pode imaginar na vida"
Geraldo Agrizzi - Proprietário da Berrantes Agrizzi

Veja Também

O dia que um ET invadiu Aracruz e assustou moradores da cidade

Guarapari: 10 histórias da cidade que 'nasceu' de ave e virou queridinha no ES

De amor proibido a criaturas fantásticas: as lendas das pedras capixabas

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo Venda Nova do Imigrante Pantanal
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Salada com proteína: 3 receitas saudáveis e nutritivas para o jantar 
Professor, sala de aula, educação
STF estende piso nacional a professores temporários da educação básica da rede pública
Geely EX5 DM-i 2026
Geely anuncia preços partindo de R$ 189.990 para o EX5 EM-i com autonomia de 1.300 km

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados