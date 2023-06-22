Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Após milionário de Guarapari

Sorte segue no litoral do ES: aposta de Piúma leva R$ 442 mil na Lotofácil

O prêmio alto é o segundo a sair na região do Litoral Sul do Espírito Santo. No último sábado (17), uma aposta de Guarapari levou R$ 51,7 milhões
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 jun 2023 às 07:42

Publicado em 22 de Junho de 2023 às 07:42

A sorte segue no litoral Sul do Espírito Santo. Depois de uma aposta de Guarapari ser premiada com R$ 51,7 milhões na Mega-Sena, uma aposta feita em Piúma levou R$ 442 mil na Lotofácil, no Concurso 2843, realizado na noite de quarta-feira (21). Os números sorteados foram 02 - 04 - 07 - 09 -10 - 12 - 13 - 16 - 18 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25
Sortudos da Lotofácil
Sortudos da Lotofácil Crédito: Caixa Econômica Federal
Apenas três sortudos acertaram as 15 dezenas e vão dividir o prêmio. A estimativa para o próximo concurso, a ser realizado nesta quinta-feira (22), é de R$ 1,7 milhão. 
O prêmio alto é o segundo que sai no litoral capixaba em menos de uma semana. No último sábado (17), uma aposta de Guarapari levou o prêmio acumulado da Mega-Sena. Segundo a assessoria da Caixa, no primeiro dia útil após ficar milionário, na segunda-feira (19), o apostador não perdeu tempo e já transferiu o dinheiro para sua conta pessoal.
Sorte segue no litoral do ES: aposta de Piúma leva R$ 442 mil na Lotofácil

Veja Também

Prêmio acumulado da Mega-Sena de R$ 51,7 milhões sai para aposta do Espírito Santo

Ganhador de R$ 51,7 milhões da Mega-Sena em Guarapari retira prêmio

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

loterias Piúma
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Amado Batista e BYD entram na 'lista suja do trabalho escravo' de ministério
Imagem de destaque
Estreias da semana no cinema: 5 filmes que você precisa ver 
Imagem de destaque
Caminhão pega fogo na BR 101 em Iconha e interdita pista

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados