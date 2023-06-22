A sorte segue no litoral Sul do Espírito Santo. Depois de uma aposta de Guarapari ser premiada com R$ 51,7 milhões na Mega-Sena, uma aposta feita em Piúma levou R$ 442 mil na Lotofácil, no Concurso 2843, realizado na noite de quarta-feira (21). Os números sorteados foram 02 - 04 - 07 - 09 -10 - 12 - 13 - 16 - 18 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25.
Apenas três sortudos acertaram as 15 dezenas e vão dividir o prêmio. A estimativa para o próximo concurso, a ser realizado nesta quinta-feira (22), é de R$ 1,7 milhão.
O prêmio alto é o segundo que sai no litoral capixaba em menos de uma semana. No último sábado (17), uma aposta de Guarapari levou o prêmio acumulado da Mega-Sena. Segundo a assessoria da Caixa, no primeiro dia útil após ficar milionário, na segunda-feira (19), o apostador não perdeu tempo e já transferiu o dinheiro para sua conta pessoal.
Sorte segue no litoral do ES: aposta de Piúma leva R$ 442 mil na Lotofácil