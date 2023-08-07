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Site e aplicativo do Itaú apresentam instabilidade nesta segunda (07)

Usuários reclamam sobretudo de problemas no internet banking e no login para aparelhos móveis; segundo banco, há um problema nos sistemas da instituição
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

07 ago 2023 às 16:35

Publicado em 07 de Agosto de 2023 às 16:35

Fachada do Banco Itaú Unibanco em São Paulo
Banco informou que está trabalhando para que o site e o aplicativo voltem a funcionar Crédito: Código19/Folhapress
O aplicativo e o site do Itaú estão com instabilidade desde a manhã desta segunda-feira (7). De acordo com o banco, há um problema nos sistemas da instituição.
O site Downdetector, especializado no monitoramento desses serviços, começou a registrar um aumento de reclamações a partir das 8h20. O pico foi atingido às 9h19, com 4.090 queixas contra o Itaú, e diminuíram durante à tarde. Às 15h, ainda havia mais de mil registros. 
Reclamações tiveram um pico na manhã desta segunda (07), mas ainda persistiam durante à tarde
Reclamações tiveram um pico na manhã desta segunda (07), mas ainda persistiam durante à tarde Crédito: Reprodução | DownDetector
Clientes reclamam sobretudo de problemas no login para aparelhos móveis (70%) e nas transações via internet banking (22%).
Principais reclamações dizem respeito ao login no app e às operações no internet banking
Principais reclamações dizem respeito ao login no app e às operações no internet banking Crédito: Reprodução | DownDetector
Em nota, o banco informou que está trabalhando para que o site e o aplicativo voltem a funcionar, mas não deu uma previsão de quando o sistema será normalizado. 
"O banco ressalta que não houve ataque externo de qualquer natureza e os dados dos clientes estão seguros. O Itaú pede desculpas aos clientes e parceiros pelo inconveniente e informa que os sistemas estão sendo restabelecidos gradualmente", informou o Itaú.

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