Site e aplicativo do Itaú apresentam instabilidade nesta segunda (07)

Banco informou que está trabalhando para que o site e o aplicativo voltem a funcionar Crédito: Código19/Folhapress

O aplicativo e o site do Itaú estão com instabilidade desde a manhã desta segunda-feira (7). De acordo com o banco, há um problema nos sistemas da instituição.

O site Downdetector, especializado no monitoramento desses serviços, começou a registrar um aumento de reclamações a partir das 8h20. O pico foi atingido às 9h19, com 4.090 queixas contra o Itaú, e diminuíram durante à tarde. Às 15h, ainda havia mais de mil registros.

Reclamações tiveram um pico na manhã desta segunda (07), mas ainda persistiam durante à tarde Crédito: Reprodução | DownDetector

Clientes reclamam sobretudo de problemas no login para aparelhos móveis (70%) e nas transações via internet banking (22%).

Principais reclamações dizem respeito ao login no app e às operações no internet banking Crédito: Reprodução | DownDetector

Em nota, o banco informou que está trabalhando para que o site e o aplicativo voltem a funcionar, mas não deu uma previsão de quando o sistema será normalizado.