Site e aplicativo do Itaú apresentam instabilidade nesta segunda (07)

O aplicativo e o site do Itaú estão com instabilidade desde a manhã desta segunda-feira (7). De acordo com o banco, há um problema nos sistemas da instituição.
O site Downdetector, especializado no monitoramento desses serviços, começou a registrar um aumento de reclamações a partir das 8h20. O pico foi atingido às 9h19, com 4.090 queixas contra o Itaú, e diminuíram durante à tarde. Às 15h, ainda havia mais de mil registros.
Clientes reclamam sobretudo de problemas no login para aparelhos móveis (70%) e nas transações via internet banking (22%).
Em nota, o banco informou que está trabalhando para que o site e o aplicativo voltem a funcionar, mas não deu uma previsão de quando o sistema será normalizado.
"O banco ressalta que não houve ataque externo de qualquer natureza e os dados dos clientes estão seguros. O Itaú pede desculpas aos clientes e parceiros pelo inconveniente e informa que os sistemas estão sendo restabelecidos gradualmente", informou o Itaú.