Sete pais contam como ensinam os filhos a vencerem preconceitos

Com o olhar marejado e a voz embargada, eles mal conseguem esconder a emoção quando falam dos filhos. Lembram do sorriso de bom dia, do abraço de compreensão pelas escolhas difíceis, a curiosidade sobre as suas histórias de vida, as brincadeiras diárias quando são a única companhia, e até o momento em que surgiram em suas vidas. São pais que, além de cuidar, educar e dar amor, travam verdadeiras batalhas para vencer preconceitos e a intolerância diária.
Neste domingo, quando comemoram o seu dia, sete deles contaram para A Gazeta um pouco da rotina com seus filhos, como aplicam as heranças culturais e familiares, e as suas experiências pessoais, na educação deles para transformá-los em pessoas que respeitem as diferenças e combatam todo tipo de discriminação. Confira o vídeo: