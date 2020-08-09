Sete pais contam como ensinam os filhos a vencerem preconceitos

Com o olhar marejado e a voz embargada, eles mal conseguem esconder a emoção quando falam dos filhos. Lembram do sorriso de bom dia, do abraço de compreensão pelas escolhas difíceis, a curiosidade sobre as suas histórias de vida, as brincadeiras diárias quando são a única companhia, e até o momento em que surgiram em suas vidas. São pais que, além de cuidar, educar e dar amor, travam verdadeiras batalhas para vencer preconceitos e a intolerância diária.