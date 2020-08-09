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Sete pais contam como ensinam os filhos a vencerem preconceitos
Acervo pessoal/Arte Geraldo Neto
Não basta ser pai, tem que lutar

Sete pais contam como ensinam os filhos a vencerem preconceitos

Além de cuidar, educar e dar amor,  eles travam verdadeiras batalhas para combater a intolerância diária, preparando seus filhos para resistirem e vencerem todo tipo de discriminação. Veja vídeo

Vilmara Fernandes

Colunista

Publicado em

09 ago 2020 às 07:00
Sete pais contam como ensinam os filhos a vencerem preconceitos
Crédito: Acervo pessoal/Arte Geraldo Neto
Com o olhar marejado e a voz embargada, eles mal conseguem esconder a emoção quando falam dos filhos. Lembram do sorriso de bom dia, do abraço de compreensão pelas escolhas difíceis, a curiosidade sobre as suas histórias de vida, as brincadeiras diárias quando são a única companhia, e até o momento em que surgiram em suas vidas. São pais que, além de cuidar, educar e dar amor, travam verdadeiras batalhas para vencer preconceitos e a intolerância diária.
Neste domingo, quando comemoram o seu dia, sete deles contaram para A Gazeta um pouco da rotina com seus filhos, como aplicam as heranças culturais e familiares, e as suas experiências pessoais, na educação deles para transformá-los em pessoas que respeitem as diferenças e combatam todo tipo de discriminação. Confira o vídeo:

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