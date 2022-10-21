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Coletas e capacitação

Sesa intensifica ações após aumento de casos de febre maculosa no ES

De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), equipes estão em campo realizando a coleta de carrapatos, os transmissores da doença

Publicado em 21 de Outubro de 2022 às 19:13

Matheus Passos dos Santos

Matheus Passos dos Santos

Publicado em 

21 out 2022 às 19:13
Equipes da Vigilância em Saúde da Sesa em campo no Sul do Estado
Equipes da Vigilância em Saúde da Sesa no Sul do ES Crédito: Divulgação | Superintendência da Regional Sul de Saúde
Sesa intensifica ações após aumento de casos de febre maculosa no ES
Após o município de Mimoso do Sul, no Sul do Estado, registrar mais um caso de febre maculosa nesta quinta-feira (20), ações de combate à doença foram intensificadas na região. Desde a última segunda-feira (17), equipes da Vigilância em Saúde do Estado passaram pelos municípios de Itapemirim e Mimoso do Sul, que, juntos, somam quatro dos seis óbitos pela doença em todo o território capixaba. 
Até esta sexta-feira (21), de acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), o Estado já havia registrado 13 casos da doença, sendo sete óbitos, quatro curas e  dois em acompanhamento. A última atualização, enviada à reportagem na quarta-feira (19), contabilizava 10 casos, sendo seis óbitos e quatro curas. Em todo o anos de 2021, foram sete casos confirmados, sendo quatro óbitos e três  curas. 
A pasta ainda informou que "não fornece dados relacionados ao prontuário de cidadãos ou pacientes em observância à Lei Geral de Proteção de Dados, bem como ao princípio da liberdade e da privacidade. As informações são repassadas exclusivamente para a família". Confira abaixo os casos por município: 

CURA 

  • Afonso Cláudio (01)
  • Cachoeiro de Itapemirim (01)
  • Nova Venécia (02)

CASOS EM ACOMPANHAMENTO 

  • Aracruz (01)
  • Mimoso do Sul (01)

ÓBITOS

  • Itapemirim (03)
  • Mimoso do Sul (01)
  • Vila Pavão (01)
  • Colatina (02)

EQUIPES EM CAMPO

De acordo com a Sesa, as equipes estão em campo realizando a coleta de carrapatos, que são os transmissores da febre maculosa.
Os sintomas da doença são parecidos com os de dengue e uma gripe forte. Porém, a forma de transmissão da febre maculosa só acontece por meio da picada do carrapato-estrela contaminado por uma bactéria, que também precisa ficar grudado na pele da pessoa por cerca de 4 horas. 
No momento, a orientação para a população é que se não tiver necessidade, que as pessoas não frequentem locais com vegetação, próximos a rios e lagos, com equinos e capivaras, por exemplo. Por outro lado, para quem precisa trabalhar no campo, o aconselhado é ir com roupas claras, para visualizar, por ventura, o carrapato, e com sapato fechado, que são formas de prevenções contra a picada do transmissor. 

CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL

Capacitação profissional de combate a febre maculosa no Sul do Estado
Capacitação profissional contra febre maculosa no Sul do ES Crédito: Divulgação | Superintendência da Regional Sul de Saúde
Além do trabalho em campo, com a coleta de carrapatos, equipes da Vigilância em Saúde da Sesa também realizaram capacitação sobre a febre maculosa para os municípios da região que já notificaram casos suspeitos da doença. 
Segundo a Sesa, o objetivo da ação foi capacitar os participantes para se tornarem multiplicadores de informação.  A ação envolveu profissionais da saúde, agentes comunitários de saúde e agentes de endemias atuantes nos respectivos municípios.

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