Equipes da Vigilância em Saúde da Sesa no Sul do ES Crédito: Divulgação | Superintendência da Regional Sul de Saúde

Your browser does not support the audio element. Sesa intensifica ações após aumento de casos de febre maculosa no ES

Até esta sexta-feira (21), de acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) , o Estado já havia registrado 13 casos da doença, sendo sete óbitos, quatro curas e dois em acompanhamento. A última atualização, enviada à reportagem na quarta-feira (19), contabilizava 10 casos, sendo seis óbitos e quatro curas. Em todo o anos de 2021, foram sete casos confirmados, sendo quatro óbitos e três curas.

A pasta ainda informou que "não fornece dados relacionados ao prontuário de cidadãos ou pacientes em observância à Lei Geral de Proteção de Dados, bem como ao princípio da liberdade e da privacidade. As informações são repassadas exclusivamente para a família". Confira abaixo os casos por município:

CURA

Afonso Cláudio (01)

Cachoeiro de Itapemirim (01)

Nova Venécia (02)

CASOS EM ACOMPANHAMENTO

Aracruz (01)

Mimoso do Sul (01)

ÓBITOS

Itapemirim (03)

Mimoso do Sul (01)

Vila Pavão (01)

Colatina (02)

EQUIPES EM CAMPO

De acordo com a Sesa , as equipes estão em campo realizando a coleta de carrapatos, que são os transmissores da febre maculosa.

Os sintomas da doença são parecidos com os de dengue e uma gripe forte. Porém, a forma de transmissão da febre maculosa só acontece por meio da picada do carrapato-estrela contaminado por uma bactéria, que também precisa ficar grudado na pele da pessoa por cerca de 4 horas.

No momento, a orientação para a população é que se não tiver necessidade, que as pessoas não frequentem locais com vegetação, próximos a rios e lagos, com equinos e capivaras, por exemplo. Por outro lado, para quem precisa trabalhar no campo, o aconselhado é ir com roupas claras, para visualizar, por ventura, o carrapato, e com sapato fechado, que são formas de prevenções contra a picada do transmissor.

CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL

Capacitação profissional contra febre maculosa no Sul do ES Crédito: Divulgação | Superintendência da Regional Sul de Saúde

Além do trabalho em campo, com a coleta de carrapatos, equipes da Vigilância em Saúde da Sesa também realizaram capacitação sobre a febre maculosa para os municípios da região que já notificaram casos suspeitos da doença.