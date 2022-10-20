Febre maculosa: pai é confirmado e filha é caso suspeito em Mimoso do Sul

Um homem de 27 anos foi confirmado com febre maculosa nesta quinta-feira (19) em Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo – é o segundo caso da doença no município. Ele é morador da comunidade de Pontões, no distrito Conceição de Muqui, e começou a apresentar os primeiros sintomas no dia 9 de outubro. A filha dele, de dois anos, também apresentou febre e caso está em investigação.
A informação foi confirmada à reportagem de A Gazeta pelo secretário Municipal de Saúde, Eliedson Morini. Ele disse que o homem se recupera bem em casa, sem queixas, após ter iniciado um protocolo de medicamentos contra a doença.
O secretário explicou que a filha do homem, uma menina de dois anos, também apresentou febre, o que, segundo Eliedson, a colocou como caso em investigação. A administração municipal aguarda resultado do exame enviado ao Laboratório Central do Estado (Lacen-ES), em Vitória. Ele disse que, até esta quinta-feira, Mimoso do Sul tem dois casos confirmados de febre maculosa – o paciente de 27 anos, uma jovem que morreu com a doença e quatro suspeitos, considerando a criança.
O primeiro caso e única morte por complicações da doença em Mimoso do Sul foi registrado no dia 5 de outubro. A vítima é Wany Thomaz de Souza, de 23 anos. Essa foi a terceira morte por febre maculosa em território capixaba em um intervalo de oito dias.
FORMAS DE PREVENÇÃO E TRANSMISSÃO
O secretário afirmou que desde o caso de morte, qualquer pessoa que apresente febre no município após ter passado por áreas de vegetação perto de rios, lagos, ou com a presença de capivaras e cachorros já é considerado caso suspeito de febre maculosa.
“A orientação é: se não tiver necessidade, não frequente locais com vegetação, próximos a rios e lagos, com equinos, capivaras, cachorros. Se for necessário ir trabalhar, que vá com roupas claras, para visualizar o carrapato, e com sapato fechado. Essas são prevenções contra a picada do carrapato”, destacou Eliedson Morini.
Equipes da Vigilância em Saúde da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) estão e Mimoso do Sul desde quarta-feira (19). Os agentes, junto com equipes da Vigilância em Saúde do município, realizam uma busca ativa de carrapatos, e a retirada de sangue de animais, além de um treinamento para o enfrentamento da doença.
O secretário de Saúde de Mimoso do Sul informou que os sintomas de febre maculosa são parecidos com os de outras doenças, como dengue e gripe. No entanto, segundo ele, a forma de transmissão é específica: somente o carrapato-estrela contaminado por uma bactéria, após picar uma pessoa e ficar grudado por cerca de 4 horas é que pode transmitir a febre maculosa.
“Para passar a doença para uma pessoa, o carrapato infectado tem que ficar cerca de quatro horas grudado na pele. A orientação é que a cada duas horas a pessoa se policie e veja se algum carrapato está grudado na roupa ou na pele, e que tire o parasita com cuidado para evitar a contaminação”, pontuou.
A Gazeta procurou a Sesa para ter um panorama atualizado sobre a doença em todo o Estado, após a confirmação do novo caso. Em nota, a secretaria disse que, na Região Sul do Estado, até o momento foram registrados quatro óbitos, sendo três em Itapemirim e um em Mimoso do Sul, entre os meses de setembro e outubro de 2022. Existe ainda um caso confirmado em Mimoso dos Sul.
Além disso, comunicou que há outros casos em investigação, "pacientes que relataram contato com carrapatos ou apresentaram algum sintoma que possam ter características com sintomas da Febre Maculosa e que seguem sendo monitorados pelo município e a Secretaria Estadual de Saúde".