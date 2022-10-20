Febre maculosa: pai é confirmado e filha é caso suspeito em Mimoso do Sul

Coleta de carrapatos em Mimoso do Sul feita por agentes da Vigilância em Saúde do Estado Crédito: Divulgação | Prefeitura de Mimoso do Sul

Um homem de 27 anos foi confirmado com febre maculosa nesta quinta-feira (19) em Mimoso do Sul , no Sul do Espírito Santo – é o segundo caso da doença no município. Ele é morador da comunidade de Pontões, no distrito Conceição de Muqui, e começou a apresentar os primeiros sintomas no dia 9 de outubro. A filha dele, de dois anos, também apresentou febre e caso está em investigação.

A informação foi confirmada à reportagem de A Gazeta pelo secretário Municipal de Saúde, Eliedson Morini. Ele disse que o homem se recupera bem em casa, sem queixas, após ter iniciado um protocolo de medicamentos contra a doença.

O secretário explicou que a filha do homem, uma menina de dois anos, também apresentou febre, o que, segundo Eliedson, a colocou como caso em investigação. A administração municipal aguarda resultado do exame enviado ao Laboratório Central do Estado (Lacen-ES), em Vitória. Ele disse que, até esta quinta-feira, Mimoso do Sul tem dois casos confirmados de febre maculosa – o paciente de 27 anos, uma jovem que morreu com a doença e quatro suspeitos, considerando a criança.

FORMAS DE PREVENÇÃO E TRANSMISSÃO

O secretário afirmou que desde o caso de morte, qualquer pessoa que apresente febre no município após ter passado por áreas de vegetação perto de rios, lagos, ou com a presença de capivaras e cachorros já é considerado caso suspeito de febre maculosa.



“A orientação é: se não tiver necessidade, não frequente locais com vegetação, próximos a rios e lagos, com equinos, capivaras, cachorros. Se for necessário ir trabalhar, que vá com roupas claras, para visualizar o carrapato, e com sapato fechado. Essas são prevenções contra a picada do carrapato”, destacou Eliedson Morini.

Equipes da Vigilância em Saúde da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) estão e Mimoso do Sul desde quarta-feira (19). Os agentes, junto com equipes da Vigilância em Saúde do município, realizam uma busca ativa de carrapatos, e a retirada de sangue de animais, além de um treinamento para o enfrentamento da doença.

O secretário de Saúde de Mimoso do Sul informou que os sintomas de febre maculosa são parecidos com os de outras doenças, como dengue e gripe. No entanto, segundo ele, a forma de transmissão é específica: somente o carrapato-estrela contaminado por uma bactéria, após picar uma pessoa e ficar grudado por cerca de 4 horas é que pode transmitir a febre maculosa.

“Para passar a doença para uma pessoa, o carrapato infectado tem que ficar cerca de quatro horas grudado na pele. A orientação é que a cada duas horas a pessoa se policie e veja se algum carrapato está grudado na roupa ou na pele, e que tire o parasita com cuidado para evitar a contaminação”, pontuou.

A Gazeta procurou a procurou a Sesa para ter um panorama atualizado sobre a doença em todo o Estado, após a confirmação do novo caso. Em nota, a secretaria disse que, na Região Sul do Estado, até o momento foram registrados quatro óbitos, sendo três em Itapemirim e um em Mimoso do Sul, entre os meses de setembro e outubro de 2022. Existe ainda um caso confirmado em Mimoso dos Sul.