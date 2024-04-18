Um servidor da Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, teve o braço amputado após se envolver em um acidente de trabalho na tarde desta quinta-feira (18). O homem de 62 anos estava limpando uma betoneira - máquina usada na construção civil para misturar materiais, quando a camisa que usava agarrou no equipamento, e o braço direito foi puxado.
De acordo com a prefeitura, o servidor, que atuava no setor de pré-moldados do município, terminava o serviço quando o acidente aconteceu. Ele foi levado para o hospital, onde passou pelo procedimento cirúrgico.
Ainda segundo o município, um funcionário da empresa terceirizada de Segurança do Trabalho estava no setor, fazendo inspeção e laudos de segurança, e presenciou todo o ocorrido. “Ele [a vítima] estava usando o Equipamento de Proteção Individual (EPI) de forma correta e imediatamente o equipamento foi desligado e ele levado para a Santa Casa”, pontuou a prefeitura.
Servidor tem braço amputado após acidente de trabalho em Cachoeiro
Procurado, o Hospital Santa Casa de Misericórdia, em Cachoeiro de Itapemirim, informou que o servidor está na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).