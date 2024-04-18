Servidor tem braço amputado após acidente de trabalho em Cachoeiro

De acordo com a prefeitura, o servidor, que atuava no setor de pré-moldados do município, terminava o serviço quando o acidente aconteceu. Ele foi levado para o hospital, onde passou pelo procedimento cirúrgico.

Ainda segundo o município, um funcionário da empresa terceirizada de Segurança do Trabalho estava no setor, fazendo inspeção e laudos de segurança, e presenciou todo o ocorrido. “Ele [a vítima] estava usando o Equipamento de Proteção Individual (EPI) de forma correta e imediatamente o equipamento foi desligado e ele levado para a Santa Casa”, pontuou a prefeitura.