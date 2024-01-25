Servidor morre prensado por retroescavadeira em acidente de trabalho em Iúna

Jandair da Silva, de 57 anos, morreu após ser prensado por uma retroescavadeira Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Um servidor da Prefeitura de Iúna, na região do Caparaó, morreu após ser prensado por um trator, em um acidente de trabalho nessa quarta-feira (24). O homem de 57 anos, identificado como Jandair da Silva, chegou a ser socorrido para o Hospital Santa Casa de Misericórdia, no mesmo município, mas não resistiu e faleceu ainda durante a tarde.

De acordo com informações da ocorrência da Polícia Militar, o funcionário deu entrada no hospital por volta do meio-dia, reclamando de dores no tórax e dizendo que teria sido prensado por uma máquina carregadeira. O médico de plantão informou que, por volta das 15h, o quadro da vítima piorou, ocasionando o óbito por traumas múltiplos.

Os policiais disseram ainda que conversaram com um secretário da prefeitura, que conduzia a máquina no momento do acidente. O condutor relatou que estava no transbordo do lixo, operando com uma retroescavadeira da prefeitura e, quando foi manobrar o equipamento, a vítima apareceu ao lado da máquina, próximo a um barranco.

O secretário disse aos policiais que tentou frear o trator, mas ela teria derrapado e encostado a lâmina dianteira no tórax do servidor, que estava encostado no barranco. De acordo com o condutor, imediatamente após o acidente, socorreu a vítima para a Santa Casa de Iúna.

A ocorrência policial aponta que a versão foi confirmada por uma testemunha, que também estava no local na hora do acidente. A ocorrência foi encaminhada para a delegacia.

Prefeitura decreta luto

Por meio de nota, a Prefeitura de Iúna lamentou o ocorrido e informou que declarou luto de três dias após o acidente. "É um momento de grande tristeza para o Município de Iuna, perdemos um servidor de valia [...] Neste momento de consternação, a gestão municipal prestou toda a assistência à família da vítima. Lamentamos o ocorrido e informamos que todos os esclarecimentos necessários foram prestados às autoridades competentes", ressaltaram.

Procurada, a Polícia Civil informou que a investigação está em andamento, incluindo a oitiva de testemunhas e, até o momento, nenhum suspeito foi detido. Segundo a corporação, o corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Venda Nova do Imigrante, onde passará pelo processo de necropsia e, posteriormente, liberado para os familiares.