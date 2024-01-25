Servidor morre prensado por retroescavadeira em acidente de trabalho em Iúna

Um servidor da Prefeitura de Iúna, na região do Caparaó, morreu após ser prensado por um trator, em um acidente de trabalho nessa quarta-feira (24). O homem de 57 anos, identificado como Jandair da Silva, chegou a ser socorrido para o Hospital Santa Casa de Misericórdia, no mesmo município, mas não resistiu e faleceu ainda durante a tarde.
De acordo com informações da ocorrência da Polícia Militar, o funcionário deu entrada no hospital por volta do meio-dia, reclamando de dores no tórax e dizendo que teria sido prensado por uma máquina carregadeira. O médico de plantão informou que, por volta das 15h, o quadro da vítima piorou, ocasionando o óbito por traumas múltiplos.
Os policiais disseram ainda que conversaram com um secretário da prefeitura, que conduzia a máquina no momento do acidente. O condutor relatou que estava no transbordo do lixo, operando com uma retroescavadeira da prefeitura e, quando foi manobrar o equipamento, a vítima apareceu ao lado da máquina, próximo a um barranco.
O secretário disse aos policiais que tentou frear o trator, mas ela teria derrapado e encostado a lâmina dianteira no tórax do servidor, que estava encostado no barranco. De acordo com o condutor, imediatamente após o acidente, socorreu a vítima para a Santa Casa de Iúna.
A ocorrência policial aponta que a versão foi confirmada por uma testemunha, que também estava no local na hora do acidente. A ocorrência foi encaminhada para a delegacia.
Prefeitura decreta luto
Por meio de nota, a Prefeitura de Iúna lamentou o ocorrido e informou que declarou luto de três dias após o acidente. "É um momento de grande tristeza para o Município de Iuna, perdemos um servidor de valia [...] Neste momento de consternação, a gestão municipal prestou toda a assistência à família da vítima. Lamentamos o ocorrido e informamos que todos os esclarecimentos necessários foram prestados às autoridades competentes", ressaltaram.
Procurada, a Polícia Civil informou que a investigação está em andamento, incluindo a oitiva de testemunhas e, até o momento, nenhum suspeito foi detido. Segundo a corporação, o corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Venda Nova do Imigrante, onde passará pelo processo de necropsia e, posteriormente, liberado para os familiares.
"Informações podem ser compartilhadas de forma sigilosa por meio do Disque-denúncia (181), que é uma linha de contato gratuita, disponível em todos os municípios do Estado. As informações passadas pela comunidade podem ser cruciais para o avanço das investigações", informaram.