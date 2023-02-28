Serviços dentários oferecidos de graça na Serra; veja como ser atendido

Expedição Novos Sorrisos leva atendimento dentário de graça a moradores da Serra Crédito: Divulgação | Neodent

entre os dias 28 de fevereiro e 20 de março. Limpeza, remoção de tártaro, aplicação de flúor e orientações sobre saúde bucal. Estes são os serviços que estão sendo oferecidos gratuitamente aos moradores da Serra , na Praça Central de Feu Rosa, em uma ação da Expedição Novos Sorrisos - realizada desde 2016 e que percorre o país para levar conhecimento sobre saúde bucal à população. O serviço está sendo oferecido em uma carreta estruturada com dois consultórios odontológicos e vai atender pacientes

O município da Serra é o primeiro do país onde a unidade móvel estacionou. A expectativa é atender até 20 pacientes por dia, totalizando 300 atendimentos - feitos por agendamento prévio.

Como agendar

Os atendimentos vão ocorrer das 8h20 até às 16h10, de segunda a sexta-feira, e, segundo a Prefeitura da Serra, serão exclusivos para os moradores do município.

(41) 99166-3504, Durante os 15 dias de atendimento, os interessados em fazer uma consulta devem fazer o agendamento após a realização de um cadastro inicial - por telefone ou WhatsApp, no número pelo site ou presencialmente - e apresentar a carteira de identidade ou o CPF.

Na data e horário agendado, a pessoa será atendida por profissionais para uma avaliação e uma limpeza, e também vai receber orientações sobre saúde bucal. Menores de idade poderão ser atendidos desde que acompanhados por um responsável.

Voluntários

De acordo com a empresa que realiza a ação, profissionais da região podem se voluntariar para atendimento nos consultórios disponibilizados na unidade móvel.

Para ser um voluntário, é necessário que o interessado esteja ativo no Conselho Regional de Odontologia (CRO) do Espírito Santo e assine o termo de voluntariado que consta no site do Novos Sorrisos . As vagas seguem abertas durante o período da ação na cidade ou até serem preenchidas.

Após a inscrição, o profissional deverá comparecer ao local no período escolhido, onde receberá orientações básicas e todos os materiais necessários para os atendimentos.