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Expedição Novos Sorrisos

Serviços dentários oferecidos de graça na Serra; veja como ser atendido

Ação está sendo realizada na Praça Central de Feu Rosa e vai atender pacientes entre os dias 28 de fevereiro e 20 de março; atendimentos serão exclusivos para moradores do município
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 fev 2023 às 15:05

Publicado em 28 de Fevereiro de 2023 às 15:05

Expedição Novos Sorrisos leva atendimento dentário de graça a moradores da Serra
Expedição Novos Sorrisos leva atendimento dentário de graça a moradores da Serra Crédito: Divulgação | Neodent
Limpeza, remoção de tártaro, aplicação de flúor e orientações sobre saúde bucal. Estes são os serviços que estão sendo oferecidos gratuitamente aos moradores da Serra, na Praça Central de Feu Rosa, em uma ação da Expedição Novos Sorrisos - realizada desde 2016 e que percorre o país para levar conhecimento sobre saúde bucal à população. O serviço está sendo oferecido em uma carreta estruturada com dois consultórios odontológicos e vai atender pacientes entre os dias 28 de fevereiro e 20 de março
O município da Serra é o primeiro do país onde a unidade móvel estacionou. A expectativa é atender até 20 pacientes por dia, totalizando 300 atendimentos - feitos por agendamento prévio.

Como agendar

Os atendimentos vão ocorrer das 8h20 até às 16h10, de segunda a sexta-feira, e, segundo a Prefeitura da Serra, serão exclusivos para os moradores do município. 
Durante os 15 dias de atendimento, os interessados em fazer uma consulta devem fazer o agendamento após a realização de um cadastro inicial - por telefone ou WhatsApp, no número (41) 99166-3504pelo site ou presencialmente - e apresentar a carteira de identidade ou o CPF.
Na data e horário agendado, a pessoa será atendida por profissionais para uma avaliação e uma limpeza, e também vai receber orientações sobre saúde bucal. Menores de idade poderão ser atendidos desde que acompanhados por um responsável.

Voluntários

De acordo com a empresa que realiza a ação, profissionais da região podem se voluntariar para atendimento nos consultórios disponibilizados na unidade móvel.
Para ser um voluntário, é necessário que o interessado esteja ativo no Conselho Regional de Odontologia (CRO) do Espírito Santo e assine o termo de voluntariado que consta no site do Novos Sorrisos. As vagas seguem abertas durante o período da ação na cidade ou até serem preenchidas.
Após a inscrição, o profissional deverá comparecer ao local no período escolhido, onde receberá orientações básicas e todos os materiais necessários para os atendimentos.
Com informações do g1ES

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