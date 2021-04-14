Serra abre agendamento para vacina da Covid-19 e da gripe

Nesta quarta-feira (14), serão disponibilizadas 3.550 doses da Covid-19 para a vacinação dos idosos com idade acima de 60 anos que precisam tomar a primeira dose Crédito: Carlos Alberto Silva

Prefeitura Municipal da Serra abre nesta quarta-feira (14) mais vagas para o agendamento on-line das vacinas contra a Covid-19 e contra a gripe. Para a vacinação contra a Covid-19, o agendamento será aberto a partir das 16 horas. Contra a gripe, a partir das 18h, a partir deste link

Serão disponibilizadas 3.550 doses da Covid-19 para a vacinação dos idosos com idade acima de 60 anos que precisam tomar a primeira dose. Para quem já está na fase de tomar a segunda dose da vacina, serão abertas vagas de agendamento para trabalhadores de saúde e idosos com idade acima de 70 anos.

A vacinação ocorrerá nesta quinta (15) e sexta-feira (16) nas Unidades Regionais de Boa Vista, Novo Horizonte, Serra Dourada, Serra Sede, Feu Rosa e Jacaraípe, e também, no período da tarde, nas Unidades de Saúde de Planalto Serrano A, Nova Almeida, Bairro de Fátima, Eldorado, Central Carapina, Carapina Grande, Jardim Tropical, Laranjeiras Velha, Parque Residencial Laranjeiras, Cidade Continental, Nova Carapina I e II, José de Anchieta, Taquara I e André Carloni.

Haverá, também, vagas para os drive-thrus e no posto montado para pedestres no Parque da Cidade. Mais vagas serão abertas ainda nesta semana para vacinação no final de semana.

INFLUENZA

Serão abertas também novas vagas para agendamento da vacinação contra a gripe em todas as regionais e Unidades de Saúde. Neste momento, o público-alvo desta campanha são as crianças de 6 meses a menores de 6 anos (5 anos, 11 meses e 29 dias), as gestantes e puérperas, que são mulheres com até 45 dias após o parto.