Segundo dia de Oitavário propôs reflexão ao tema: “Chamados à vida”; reveja

Nesta segunda-feira (10), os fiéis que participam da Festa da Penha foram convocados a uma reflexão sobre a primeira vocação, a vida. Todas as missas do Oitavário são transmitidas ao vivo no site e facebook de A Gazeta, sempre às 16h.

Ao todo, a programação terá nove dias de celebração, reunindo capixabas de todo o Espírito Santo, além de outros estados.