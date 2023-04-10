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Segundo dia de Oitavário propôs reflexão ao tema: “Chamados à vida”; reveja

Fiéis podem acompanhar a transmissão pelo site e pelas redes sociais de A Gazeta

Publicado em 10 de Abril de 2023 às 13:55

Publicado em 

10 abr 2023 às 13:55
Nesta segunda-feira (10), os fiéis que participam da Festa da Penha foram convocados a uma reflexão sobre a primeira vocação, a vida. Todas as missas do Oitavário são transmitidas ao vivo no site e facebook de A Gazeta, sempre às 16h.
Ao todo, a programação terá nove dias de celebração, reunindo capixabas de todo o Espírito Santo, além de outros estados.
A Festa da Penha é o maior evento cultural e religioso do Espírito Santo e está entre as maiores e mais antigas festas marianas do Brasil, de grande relevância na identidade e na cultura do povo capixaba.

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