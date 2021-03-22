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Entrevista

Secretário explica modernização dos semáforos para desafogar trânsito em Vitória

Alex Mariano, secretário municipal de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória, traz mais detalhes sobre  a instalação de novos controladores semafóricos em entrevista à CBN Vitória na manhã desta segunda-feira (22)

Publicado em 22 de Março de 2021 às 10:19

Publicado em 

22 mar 2021 às 10:19
Secretário de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória (Setran), Alex Mariano
Secretário de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória (Setran), Alex Mariano Crédito: Glacieri Carraretto
Prefeitura de Vitória iniciou, na última semana, a instalação de novos controladores semafóricos, numa chamada primeira etapa de modernização do parque semafórico da cidade. Segundo a administração municipal, os novos equipamentos instalados são interligados à central semafórica da Capital por sinal 4G, não necessitando de fios. Treze equipamentos estão substituindo antigos controladores instalados na avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, entre o Instituto Braile e a Curva do Saldanha. Em entrevista à CBN Vitória nesta segunda-feira (22), Alex Mariano, secretário municipal de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória, traz mais detalhes sobre o assunto.
“Temos três tipos de controladores instalados nos 235 conjuntos semafóricos da cidade. Um destes três tipos não se comunica com a central semafórica e alguns são obsoletos, não existindo mais peças de reposição. Os investimentos serão feitos de acordo com a disponibilidade financeira. O sincronismo de toda a rede será resultado dessa padronização”, explica. Segundo o secretário, nessa primeira fase, de modernização será investido R$ 1 milhão ao longo deste ano. "Com a modernização, estará garantida a comunicação de todos os controladores do parque semafórico, permitindo o sincronismo dos semáforos, o que aumenta a segurança para motoristas e pedestres e a fluidez do trânsito na cidade", diz a prefeitura. Confira a entrevista na íntegra.
Entrevista com o secretário de Transporte, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória, Alex Mariano

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