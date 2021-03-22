Secretário explica modernização dos semáforos para desafogar trânsito em Vitória

“Temos três tipos de controladores instalados nos 235 conjuntos semafóricos da cidade. Um destes três tipos não se comunica com a central semafórica e alguns são obsoletos, não existindo mais peças de reposição. Os investimentos serão feitos de acordo com a disponibilidade financeira. O sincronismo de toda a rede será resultado dessa padronização”, explica. Segundo o secretário, nessa primeira fase, de modernização será investido R$ 1 milhão ao longo deste ano. "Com a modernização, estará garantida a comunicação de todos os controladores do parque semafórico, permitindo o sincronismo dos semáforos, o que aumenta a segurança para motoristas e pedestres e a fluidez do trânsito na cidade", diz a prefeitura. Confira a entrevista na íntegra.