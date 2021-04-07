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Secretário de Saúde fala sobre recorde de mortes e vacinação no ES

Nesta terça-feira (6), o Espírito Santo registrou novo recorde de mortes diárias provocadas pela doença. Foram 110 óbitos em 24 horas. Acompanhe a entrevista ao vivo na CBN Vitória

Publicado em 07 de Abril de 2021 às 10:38

Publicado em 

07 abr 2021 às 10:38
O secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, em entrevista à TV Gazeta
O secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, em entrevista à TV Gazeta Crédito: Reprodução / TV Gazeta
Covid-19 continua avançando no Espírito Santo. Pelo segundo dia consecutivo, o Estado registrou recorde de óbitos pela doença em 24 horas. Somente nesta terça-feira (6), foram 110 vidas perdidas, totalizando 7.877 mortes. Nos últimos 14 dias, a média móvel de óbitos aumentou 55,95%. Já o número de casos confirmados chegou a 393.385 - 2.501 registros só ontem (06). 
Por outro lado, a vacinação também avança. Já são 500.589 doses aplicadas - 401.045 de primeira dose e 99.544 de segunda dose. Até agora, o Espírito Santo já recebeu 784.570 das vacinas contra a Covid-19 e distribuiu 728.319. Para atualizar o cenário de enfrentamento da pandemia em território capixaba, o entrevistado da CBN Vitória é o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes. Confira a entrevista na íntegra:
Entrevista com o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes

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