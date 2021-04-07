Secretário de Saúde fala sobre recorde de mortes e vacinação no ES

Por outro lado, a vacinação também avança. Já são 500.589 doses aplicadas - 401.045 de primeira dose e 99.544 de segunda dose. Até agora, o Espírito Santo já recebeu 784.570 das vacinas contra a Covid-19 e distribuiu 728.319. Para atualizar o cenário de enfrentamento da pandemia em território capixaba, o entrevistado da CBN Vitória é o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes. Confira a entrevista na íntegra: