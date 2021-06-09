Secretário da Saúde atualiza sobre o combate à Covid-19 no ES

O Espírito Santo se aproxima da marca de 500 mil casos da Covid-19. Segundo o painel da Secretaria de Estado da Saúde, são 492.387 casos confirmados da doença em território capixaba. Na última segunda-feira (7), a casa dos 11 mil óbitos foi alcançada - isso em 27 dias em relação aos 10 mil. Até esta terça (8), foram 11.041 vidas perdidas para o coronavírus. A vacinação, por outro lado, também avança: já são 1.601.718 doses aplicadas no Espírito Santo, sendo 1.145.664 em 1ª dose e 456.054 em 2ª dose. Para atualizar o cenário de enfrentamento à Covid-19 e o andamento da vacinação para as próximas semanas, o entrevistado é o secretário estadual da Saúde, Nésio Fernandes. Acompanhe ao vivo: