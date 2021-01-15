Secretaria de Saúde atualiza situação da pandemia no ES

O secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, concede, às 10h desta sexta-feira (15), uma coletiva de imprensa para atualizar informações sobre o enfrentamento à Covid-19. O Espírito Santo registrou mais 31 mortes e 1.818 novos casos de coronavírus nas últimas 24 horas.
Os dados são do Painel Covid-19, atualizados pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) e divulgados na tarde desta quinta-feira (14). Com isso, o Estado contabiliza um total de 5.450 mortes provocadas pela doença e 271.041 pessoas infectadas. Acompanhe a coletiva: