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Coronavírus

Secretaria de Saúde atualiza situação da pandemia no ES

Estado contabiliza um total de 5.450 mortes provocadas pela doença e 271.041 pessoas infectadas

Publicado em 

15 jan 2021 às 10:23

Publicado em 15 de Janeiro de 2021 às 10:23

O secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, concede, às 10h desta sexta-feira (15), uma coletiva de imprensa para atualizar informações sobre o enfrentamento à Covid-19. O Espírito Santo registrou mais 31 mortes e 1.818 novos casos de coronavírus nas últimas 24 horas.
Os dados são do Painel Covid-19, atualizados pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) e divulgados na tarde desta quinta-feira (14). Com isso, o Estado contabiliza um total de 5.450 mortes provocadas pela doença e 271.041 pessoas infectadas. Acompanhe a coletiva:

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