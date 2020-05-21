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Pandemia no ES

São Roque do Canaã confirma primeira morte por Covid-19

De acordo com a prefeitura, a idosa de 86 anos faleceu na tarde desta quarta-feira. Ela estava internada no Hospital Sílvio Avidos, em Colatina
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 mai 2020 às 22:08

Publicado em 20 de Maio de 2020 às 22:08

São Roque do Canaã
São Roque do Canaã confirma primeira morte por Covid-19 Crédito: Divulgação
O município de São Roque do Canaã, no Noroeste do Espírito Santo, confirmou o seu primeiro óbito em decorrência da Covid-19. De acordo com a prefeitura, a idosa de 86 anos faleceu na tarde desta quarta-feira (20).
Segundo a prefeitura, a idosa tinha problemas de saúde. No dia 29 de Abril ela foi internada no Hospital Sílvio Avidos, em Colatina, depois de sofrer um acidente doméstico.
Após passar por um procedimento cirúrgico, ela ficou hospitalizada por 15 dias. A idosa teve alta, mas logo em seguida apresentou os sintomas da Covid-19 e voltou para  o Hospital Sílvio Avidos, onde ficou internada até falecer.
De acordo com a prefeitura,todos os filhos da idosa estão sendo monitorados, mas nenhum apresenta sintomas.

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Em nota, publicada nas redes sociais, a prefeitura se solidarizou com a família e amigos da idosa.  O Executivo ainda reforçou a necessidade de evitar aglomerações e a utilização de máscara.

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