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Região Sul

São José do Calçado é a cidade com maior acumulado de chuva em 24h no ES

O município registrou um acumulado de 109 mm nas últimas 24 horas, seguido por Bom Jesus do Norte, que registrou 104 mm
Bruna Hemerly

Bruna Hemerly

Publicado em 

10 fev 2021 às 10:51

Publicado em 10 de Fevereiro de 2021 às 10:51

Em Cachoeiro de Itapemirim, foram registrados alagamentos nos bairros Nova Brasília, Coronel Borges, IBC, além das avenidas Francisco Lacerda de Aguiar e Jones dos Santos Neves
Em Cachoeiro de Itapemirim, foram registrados alagamentos nos bairros Nova Brasília, Coronel Borges, IBC, além das avenidas Francisco Lacerda de Aguiar e Jones dos Santos Neves Crédito: Internauta
O município de São José do Calçado, no Sul do Espírito Santo, foi a cidade que registrou o maior acumulado de chuva em 24 horas no Estado. No total, a cidade acumulou 109 mm, seguido por Bom Jesus do Norte, que registrou 104 mm.
De acordo com a Defesa Civil, os outros seis municípios com maior volume de chuva nas últimas 24 horas também são da Região Sul, são eles: Apiacá, 83 mm; Irupi, 76 mm; Castelo, 67 mm; e Guaçuí, 65 mm. Mimoso do Sul e Cachoeiro de Itapemirim registraram 62 mm cada.
Em Cachoeiro de Itapemirim, foram registrados alagamentos nos bairros Nova Brasília, Coronel Borges, IBC, além das avenidas Francisco Lacerda de Aguiar e Jones dos Santos Neves. Em Guaçuí, o acesso ao distrito de São Miguel do Caparaó está interditado devido à queda de árvores. A prefeitura informou que equipes estão no local para liberar o fluxo de veículos.
Em Guaçuí, o acesso ao distrito de São Miguel do Caparaó está interditado devido a queda de árvores
Em Guaçuí, o acesso ao distrito de São Miguel do Caparaó está interditado devido à queda de árvores Crédito: Internauta

PREVISÃO DO TEMPO

Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) divulgou a previsão para a Região Sul, com variação de nuvens e previsão de pancadas de chuvas em alguns momentos. As temperaturas variam entre 17 °C e 31 °C. Na Região Serrana, a previsão de temperatura mínima é de 15 °C e máxima de 28 °C.

55 PESSOAS DESALOJADAS NO ES

Em todo o Estado, 55 pessoas estão desalojadas, segundo a Defesa Civil. 33 na Serra, 10 em Cariacica, 08 em Pedro Canário e 04 em Bom Jesus do Norte.

COMO FUNCIONA A MEDIÇÃO DA CHUVA

A medida usada para medir o volume da chuva é em milímetros por metro quadrado. É só imaginar um quadrado de um metro por um metro com um litro de água dentro. O líquido vai subir até a marca de 1mm. Claramente falando, um milímetro de chuva equivale a um litro de água por metro quadrado. Por exemplo: se choveu 50mm, seriam 50 litros de água em cada metro quadrado.
A unidade de medida utilizada para verificar os acumulados de chuva é o milímetro
A unidade de medida utilizada para verificar os acumulados de chuva é o milímetro Crédito: Samar Meteorologia
O período da chuva também é importante. Chover 50 litros de água durante um dia inteiro pode ter um impacto menor do que chover a mesma quantidade de uma vez só, somente em uma hora. 
E como podemos medir a chuva em uma cidade grande? Equipamentos chamados de pluviômetros, que estão espalhados por vários pontos da cidade, vão indicar o quanto choveu - e, só então, esses dados vão permitir as comparações das quantidades de chuva por dia, mês e ano.

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Cachoeiro de Itapemirim Chuva no ES Guaçuí São José do Calçado Bom Jesus do Norte
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