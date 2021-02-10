São José do Calçado é a cidade com maior acumulado de chuva em 24h no ES

O município de São José do Calçado, no Sul do Espírito Santo, foi a cidade que registrou o maior acumulado de chuva em 24 horas no Estado. No total, a cidade acumulou 109 mm, seguido por Bom Jesus do Norte, que registrou 104 mm.
De acordo com a Defesa Civil, os outros seis municípios com maior volume de chuva nas últimas 24 horas também são da Região Sul, são eles: Apiacá, 83 mm; Irupi, 76 mm; Castelo, 67 mm; e Guaçuí, 65 mm. Mimoso do Sul e Cachoeiro de Itapemirim registraram 62 mm cada.
Em Cachoeiro de Itapemirim, foram registrados alagamentos nos bairros Nova Brasília, Coronel Borges, IBC, além das avenidas Francisco Lacerda de Aguiar e Jones dos Santos Neves. Em Guaçuí, o acesso ao distrito de São Miguel do Caparaó está interditado devido à queda de árvores. A prefeitura informou que equipes estão no local para liberar o fluxo de veículos.
PREVISÃO DO TEMPO
O Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) divulgou a previsão para a Região Sul, com variação de nuvens e previsão de pancadas de chuvas em alguns momentos. As temperaturas variam entre 17 °C e 31 °C. Na Região Serrana, a previsão de temperatura mínima é de 15 °C e máxima de 28 °C.
55 PESSOAS DESALOJADAS NO ES
Em todo o Estado, 55 pessoas estão desalojadas, segundo a Defesa Civil. 33 na Serra, 10 em Cariacica, 08 em Pedro Canário e 04 em Bom Jesus do Norte.
COMO FUNCIONA A MEDIÇÃO DA CHUVA
A medida usada para medir o volume da chuva é em milímetros por metro quadrado. É só imaginar um quadrado de um metro por um metro com um litro de água dentro. O líquido vai subir até a marca de 1mm. Claramente falando, um milímetro de chuva equivale a um litro de água por metro quadrado. Por exemplo: se choveu 50mm, seriam 50 litros de água em cada metro quadrado.
O período da chuva também é importante. Chover 50 litros de água durante um dia inteiro pode ter um impacto menor do que chover a mesma quantidade de uma vez só, somente em uma hora.
E como podemos medir a chuva em uma cidade grande? Equipamentos chamados de pluviômetros, que estão espalhados por vários pontos da cidade, vão indicar o quanto choveu - e, só então, esses dados vão permitir as comparações das quantidades de chuva por dia, mês e ano.