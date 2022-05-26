Saiba como procurar atendimento no INSS, após o fim das greves

Quanto às perícias que estavam agendadas durante o período da greve, o instituto informou para a reportagem de A Gazeta
que todas elas foram novamente marcadas. Segundo a Subsecretaria de Perícia Médica Federal, existem 25.673 perícias previstas para os próximos dias no Espírito Santo
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Para fazer a marcação do atendimento, dos mais de 100 serviços oferecidos, a orientação dada para a população é procurar os meios de comunicação do INSS, de modo remoto: o site/aplicativo Meu INSS ou o telefone 135.
Vai até a agência apenas quem já tem um agendamento ou quem precisa tirar dúvidas em casos mais simples.
No Estado, 35 dos 51 médicos peritos estavam afastados do trabalho por conta da greve, o que corresponde a cerca de 70% do quadro. Cada um dos profissionais pode fazer até 12 consultas por dia. Ou seja, em um dia, seria possível realizar 612 atendimentos. No entanto, apenas 192 poderiam ser feitas.
No acordo estabelecido com o Ministério do Trabalho e Previdência
houve a definição de que cada perito poderá realizar até 12 atendimentos por dia. Se esse número se exceder no dia, a cada consulta será pago o valor de R$ 61,72.
Uma portaria, a ser ainda publicada, deve apontar as regras para análise de documentos com base na conformação de atestado para afastamentos de até 90 dias, com objetivo de reduzir a fila.
No caso dos servidores, o acordo prevê atender as demandas relacionadas à valorização da carreira profissional. Também a constituição de um comitê permanente para melhorias do programa de gestão e dos processos de trabalho dos serviços previdenciários (Serviço Social e Reabilitação Profissional).
Ele terá a participação de representantes dos servidores e do INSS para apresentação de propostas à presidência da autarquia.
Os servidores se comprometeram a repor os dias parados para agilizar a análise de processos e a concessão de benefícios. A compensação será feita conforme plano de trabalho a ser construído nos próximos dias.