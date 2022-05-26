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Agências do ES

Saiba como procurar atendimento no INSS, após o fim das greves

Os agendamentos são feitos por meio remoto a partir de site e telefone. Nas agências, ocorrem os atendimentos marcados e, em casos simples, orientações a segurados

Publicado em 26 de Maio de 2022 às 20:10

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

26 mai 2022 às 20:10
Acabaram as greves dos médicos peritos e também de servidores do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) e com isso os atendimentos foram retomados no início desta semana, em 23 de maio. A paralisação dos profissionais afetou muitos capixabas que necessitavam dos serviços oferecidos.
Quanto às perícias que estavam agendadas durante o período da greve, o instituto informou para a reportagem de A Gazeta que todas elas foram novamente marcadas. Segundo a Subsecretaria de Perícia Médica Federal, existem 25.673 perícias previstas para os próximos dias no Espírito Santo.
Para fazer a marcação do atendimento, dos mais de 100 serviços oferecidos, a orientação dada para a população é procurar os meios de comunicação do INSS, de modo remoto: o site/aplicativo Meu INSS ou o telefone 135.

Passo a passo

1 - Para acessar o site ou o app, inicialmente, é preciso ter um cadastro no site do governo (gov.br) para então entrar no meu.inss.gov.br. Um dado básico que é solicitado neste processo é o CPF. 

2 - No site, há variadas informações para os segurados, como 

Vai até a agência apenas quem já tem um agendamento ou quem precisa tirar dúvidas em casos mais simples.
Agência do INSS em Vitória
Agência do INSS em Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva
No Estado, 35 dos 51 médicos peritos estavam afastados do trabalho por conta da greve, o que corresponde a cerca de 70% do quadro. Cada um dos profissionais pode fazer até 12 consultas por dia. Ou seja, em um dia, seria possível realizar 612 atendimentos. No entanto, apenas 192 poderiam ser feitas.
Por conta da paralisação dos servidores, quatro agências ficaram fechadas, em VianaDomingos MartinsCariacica e Vila Velha. Outras tiveram redução no quadro de funcionários.

ACORDOS COM O MINISTÉRIO DO TRABALHO

No acordo estabelecido com o Ministério do Trabalho e Previdência houve a definição de que cada perito poderá realizar até 12 atendimentos por dia. Se esse número se exceder no dia, a cada consulta será pago o valor de R$ 61,72.
Uma portaria, a ser ainda publicada, deve apontar as regras para análise de documentos com base na conformação de atestado para afastamentos de até 90 dias, com objetivo de reduzir a fila.
No caso dos servidores, o acordo prevê atender as demandas relacionadas à valorização da carreira profissional. Também a constituição de um comitê permanente para melhorias do programa de gestão e dos processos de trabalho dos serviços previdenciários (Serviço Social e Reabilitação Profissional).
Ele terá a participação de representantes dos servidores e do INSS para apresentação de propostas à presidência da autarquia.
Os servidores se comprometeram a repor os dias parados para agilizar a análise de processos e a concessão de benefícios. A compensação será feita conforme plano de trabalho a ser construído nos próximos dias.
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