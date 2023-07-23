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Padre Gabriel

Rua é interditada por risco de deslizamento após chuva em Cariacica

Asfalto cedeu em um trecho da Rua Eloy da Penha, após chuva intensa no local; Prefeitura informou que área está isolada

Publicado em 23 de Julho de 2023 às 16:23

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jul 2023 às 16:23
Um trecho da Rua Eloy da Penha, no bairro Padre Gabriel, em Cariacica, foi interditada neste domingo (23) após apresentar risco de deslizamento de terra em função das chuvas que caíram no município durante o fim de semana. Vídeos gravados por moradores mostram que parte do asfalto já cedeu no local (veja acima).
Prefeitura de Cariacica, por meio da Secretaria de Defesa Social, informou que a Defesa Civil já emitiu um parecer técnico sobre a interdição da via. Com o documento em mãos, a Secretaria de Obras do município providenciará as intervenções necessárias a fim de reduzir o risco de desmoronamento de terra.
"A Secretaria de Obras já possui um projeto para execução de um muro de contenção no local, já que a via já foi interditada no final de 2022. O projeto está em fase de captação de recursos. Enquanto isso, equipes vão fazer o isolamento da via até que as obras sejam iniciadas", destacou a pasta, em nota.
Os moradores, principalmente os que residem abaixo do nível da rua, também já foram orientados quanto ao risco de deslizamento de terra no trecho da via que foi afetado pelas chuvas. Nas últimas 24 horas, Cariacica registrou quase 50 mm de chuva, conforme medição dos pluviômetros do Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres (Cemaden).

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