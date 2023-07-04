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Fiscalização do sindicato

Rodoviários fazem novo ato e viagens de ônibus atrasam em Vila Velha

Profissionais se concentram nas garagens da Praia Sol e Vereda, em Vila Velha, e fiscalizam se veículos estão saindo com cobradores
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

04 jul 2023 às 07:05

Publicado em 04 de Julho de 2023 às 07:05

Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários (Sindirodoviários) fez, na manhã desta terça-feira (4), um novo ato de fiscalização em ônibus de empresas do Sistema Transcol. Desta vez, os profissionais se concentraram nas garagens da Praia Sol e Vereda, em Vila Velha. Com isso, as viagens atrasaram na cidade.
O diretor Miguel Leite, do Sindirodoviários, explicou para A Gazeta que, na fiscalização desta terça-feira (4), os rodoviários checaram novamente se os ônibus sem ar-condicionado estão saindo das garagens com cobradores e se os elevadores dos veículos estão funcionando. A mesma ação foi realizada na segunda-feira (3), nas garagens das empresas Santa Zita e Nova Transportes, afetando as viagens em Cariacica e Viana.
O Sindirodoviários alega que um acordo firmado com o governo do Estado garante que todos os veículos sem ar-condicionado devem ter cobrador. Esse modelo mais antigo de ônibus é o único que conta com espaço para os profissionais sentarem. Os novos, com ar-condicionado, contam apenas com a catraca e o validador do CartãoGV.

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