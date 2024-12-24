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Vila Velha

Rodoviários da Viação Sanremo fazem paralisação na véspera de Natal

Ao todo, 57 ônibus ficaram parados na garagem; segundo o sindicato, circulam diariamente cerca de 18  a 20 mil passageiros

Publicado em 24 de Dezembro de 2024 às 10:39

Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

24 dez 2024 às 10:39

Atualização

24/12/2024 - 1:15
Os pagamentos questionados pela categoria foram realizados no fim da manhã, e o serviço voltou a operar em Vila Velha. O texto foi atualizado.
Os moradores de Vila Velha foram surpreendidos com uma paralisação dos rodoviários da Viação Sanremo na manhã desta terça-feira (24), véspera de Natal. Os trabalhadores reivindicavam o pagamento do tíquete-alimentação, segunda parcela do 13º salário e  adiantamento de 40% do salário mensal, que, segundo o sindicato da categoria, deveria ser pago todo dia 20, conforme acordado em convenção coletiva.
O diretor do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários no Estado do Espírito Santo (Sindirodoviários-ES), Waudenson Haase, informou à reportagem da TV Gazeta que cerca de 236 trabalhadores, entre motoristas, cobradores, fiscais, manutenção, aderiram à paralisação. Segundo ele, 57 ônibus atendem Vila Velha, com circulação média de 18 a 20 mil passageiros por dia. 
A repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta, tentou contato por telefone com um dos proprietários da Viação Sanremo. Núbia Goretti informou que até o final da manhã desta terça-feira (24) os pagamentos seriam feitos — o que realmente aconteceu, segundo o sindicato, e as atividades foram retomadas. Questionada sobre por que os recursos não foram pagos na semana passada, explicou que o dinheiro do repasse da Prefeitura de Vila Velha caiu apenas na noite de segunda-feira (23). 
Demandada pela reportagem, a Prefeitura de Vila Velha afirmou que houve erro da Viação Sanremo em fornecer o número correto da conta para receber o repasse e, por isso, houve o atraso. "No entanto os valores já foram compensados e pagos", garantiu a gestão municipal.  Acrescentou ainda que a relação trabalhista é de responsabilidade da concessionária, uma vez que se trata de uma concessão do município com a empresa. 
*Com informações de Priciele Venturini, da TV Gazeta. 

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