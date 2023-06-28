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Interdição total

Rodovia das Paneleiras será interditada para serviço no viaduto de Carapina

Entre a sexta (30) e a próxima quinta-feira (6), o tráfego na antiga Reta do Aeroporto será interrompido que as equipes realizem os trabalhos de desmonte das estruturas do viaduto; confira os horários
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 jun 2023 às 18:11

Publicado em 28 de Junho de 2023 às 18:11

Obras do Complexo Viário de Carapina
A estrutura de ferro do viaduto de Carapina será desmontada e por isso a interdição da via será necessária Crédito: Fernando Madeira
Entre sexta-feira (30) e a próxima quinta-feira (6), haverá interdição total na Rodovia das Paneleiras (antiga Reta do Aeroporto) durante as madrugadas, para conclusão das obras do Complexo Viário de Carapina. Durante esse período, o tráfego será totalmente interrompido para permitir que as equipes realizem os trabalhos finais necessários para desmontar as estruturas do cimbramento do viaduto.
Nos dias de semana, a paralisação será das 23h às 5h, e nas madrugadas de sábado (1) e domingo (2), das 22h às 5h. Para garantir a segurança e o suporte aos motoristas durante as interdições, o Batalhão de Trânsito da Polícia Militar e as Guardas Municipais de Serra e de Vitória prestarão apoio.
Confira o calendário das interdições totais na Rodovia das Paneleiras:
  • Das 23h de sexta (30) às 05 do sábado (1º); 
  • Das 22h do sábado (1º) às 05h do domingo (02); 
  • Das 22h do domingo (02) às 05h da segunda-feira (03); 
  • Das 23h da segunda-feira (03) às 05h da terça-feira (04); 
  • Das 23h da terça-feira (04) às 05h da quarta-feira (05); 
  • Das 23h da quarta-feira (05) às 05h da quinta-feira (06).

Alternativas 

A Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) orienta aos motoristas que utilizam a Rodovia das Paneleiras a buscar alternativas de deslocamento. Em Vitória, o bloqueio total será na Avenida Fernando Ferrari na altura da Avenida Adalberto Simão Nader. A circulação entre o Trevo de Goiabeiras e o antigo terminal do Aeroporto será restrita ao tráfego local, atendendo moradores e comerciantes da região.
Para quem segue de Vitória com destino à Serra, o trajeto recomendado é utilizar a Avenida Adalberto Simão Nader, seguir pela Avenida Dante Michelini e, em seguida, pela Rodovia Norte Sul.
Rodovia das Paneleiras será interditada para serviço no viaduto de Carapina
O cruzamento entre as Av. Adalberto Simão Nader e Fernando Ferrari, em Goiabeiras, que será eliminado
O fluxo será desviado para a Avenida Adalberto Simão Nader nos horários de interdição da Rodovia das Paneleiras Crédito: PMV/Divulgação
No sentido contrário, para quem sai da Serra com sentido a Vitória, o bloqueio ocorrerá na Rodovia das Paneleiras próximo ao Hospital Apart. Nesse caso, os motoristas que saírem da Serra deverão seguir pela Avenida João Palácios e, posteriormente, pela Avenida Norte Sul e Avenida Dante Michelini.
Além disso, em virtude da interdição, haverá desvio na rota dos ônibus que trafegam na região.
O trecho da Rodovia das Paneleiras contará com três faixas por sentido, desde o viaduto de acesso à Rodovia do Contorno até a Avenida Fernando Ferrari, além das vias marginais.
Também serão implantados novos acessos viários aos bairros Jardim Carapina e Eurico Salles (Avenida João Palácios). Além disso, a região receberá obras de urbanização, praça, ciclovias, semáforos inteligentes, entre outras melhorias. A conclusão dessas obras trará benefícios significativos para o fluxo de veículos e a mobilidade urbana na região, promovendo maior segurança e conforto aos motoristas, ciclistas e pedestres, planeja a Semobi.

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