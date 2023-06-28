A estrutura de ferro do viaduto de Carapina será desmontada e por isso a interdição da via será necessária Crédito: Fernando Madeira

Entre sexta-feira (30) e a próxima quinta-feira (6), haverá interdição total na Rodovia das Paneleiras (antiga Reta do Aeroporto) durante as madrugadas, para conclusão das obras do Complexo Viário de Carapina. Durante esse período, o tráfego será totalmente interrompido para permitir que as equipes realizem os trabalhos finais necessários para desmontar as estruturas do cimbramento do viaduto.

Nos dias de semana, a paralisação será das 23h às 5h, e nas madrugadas de sábado (1) e domingo (2), das 22h às 5h. Para garantir a segurança e o suporte aos motoristas durante as interdições, o Batalhão de Trânsito da Polícia Militar e as Guardas Municipais de Serra e de Vitória prestarão apoio.

Confira o calendário das interdições totais na Rodovia das Paneleiras:

Das 23h de sexta (30) às 05 do sábado (1º);

Das 22h do sábado (1º) às 05h do domingo (02);

Das 22h do domingo (02) às 05h da segunda-feira (03);

Das 23h da segunda-feira (03) às 05h da terça-feira (04);

Das 23h da terça-feira (04) às 05h da quarta-feira (05);

Das 23h da quarta-feira (05) às 05h da quinta-feira (06).

Alternativas

A Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) orienta aos motoristas que utilizam a Rodovia das Paneleiras a buscar alternativas de deslocamento. Em Vitória, o bloqueio total será na Avenida Fernando Ferrari na altura da Avenida Adalberto Simão Nader. A circulação entre o Trevo de Goiabeiras e o antigo terminal do Aeroporto será restrita ao tráfego local, atendendo moradores e comerciantes da região.

Para quem segue de Vitória com destino à Serra, o trajeto recomendado é utilizar a Avenida Adalberto Simão Nader, seguir pela Avenida Dante Michelini e, em seguida, pela Rodovia Norte Sul.

Your browser does not support the audio element. Rodovia das Paneleiras será interditada para serviço no viaduto de Carapina

O fluxo será desviado para a Avenida Adalberto Simão Nader nos horários de interdição da Rodovia das Paneleiras Crédito: PMV/Divulgação

No sentido contrário, para quem sai da Serra com sentido a Vitória, o bloqueio ocorrerá na Rodovia das Paneleiras próximo ao Hospital Apart. Nesse caso, os motoristas que saírem da Serra deverão seguir pela Avenida João Palácios e, posteriormente, pela Avenida Norte Sul e Avenida Dante Michelini.

Além disso, em virtude da interdição, haverá desvio na rota dos ônibus que trafegam na região.

O trecho da Rodovia das Paneleiras contará com três faixas por sentido, desde o viaduto de acesso à Rodovia do Contorno até a Avenida Fernando Ferrari, além das vias marginais.