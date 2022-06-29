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Nesta quarta (29)

Reparo emergencial da Cesan deixa região de Cariacica sem água

Companhia disse que equipes trabalham para solucionar o problema, e que abastecimento será restabelecido de forma gradativa após a conclusão do serviço, em até 24 horas

Publicado em 29 de Junho de 2022 às 16:09

Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

29 jun 2022 às 16:09
A região de Campo Grande, abrangendo 28 bairros de Cariacica, teve o abastecimento de água suspenso nesta quarta-feira (29). A Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) informou que a interrupção foi necessária devido a um vazamento de água em uma rede de grande porte. Foi preciso paralisar a distribuição para realizar o reparo. 
Segundo a companhia, as equipes trabalharam durante a tarde para solucionar o problema e o abastecimento será restabelecido de forma gradativa após a conclusão do serviço, o que, de acordo com a Cesan, tem previsão ocorrer até as 18h desta quarta-feira (29).
Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Cesan informou que está garantindo o abastecimento de água de forma complementar com carros-pipas até a retomada total do fornecimento de água, que será gradativo nas próximas 24 horas. 
Os moradores podem acionar a Cesan pelo telefone 115. A chamada é gratuita.

VEJA OS LOCAIS AFETADOS:

  1. ALZIRA RAMOS
  2. BELA VISTA
  3. CAMPINA GRANDE
  4. CAMPO BELO
  5. CAMPO GRANDE
  6. CRUZEIRO DO SUL
  7. DOM BOSCO
  8. ITANGUÁ
  9. ITAPEMIRIM
  10. JARDIM CAMPO GRANDE
  11. MORADA DE SANTA FE
  12. NOVA BRASILIA
  13. PADRE GABRIEL
  14. PARQUE GRAMADO
  15. RIO BRANCO
  16. ROSA DA PENHA
  17. SANTA BARBARA
  18. SANTA CECILIA
  19. SANTA PAULA
  20. SANTO ANDRE
  21. SAO BENEDITO
  22. SAO CONRADO
  23. SAO FRANCISCO
  24. SAO GERALDO
  25. SAO GERALDO II
  26. TIRADENTES
  27. VILA CAPIXABA
  28. VILA PALESTINA

Atualização

29/06/2022 - 6:09
Após publicação desta matéria, a Cesan enviou nota, no final da tarde desta quarta-feira (29), informando o prazo de conclusão dos serviços de reparo, e explicando que presta assistência à população afetada pela falta de abastecimento. O texto foi atualizado.

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