Reparo emergencial da Cesan deixa região de Cariacica sem água

A região de Campo Grande, abrangendo 28 bairros de Cariacica, teve o abastecimento de água suspenso nesta quarta-feira (29). A Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) informou que a interrupção foi necessária devido a um vazamento de água em uma rede de grande porte. Foi preciso paralisar a distribuição para realizar o reparo.
Segundo a companhia, as equipes trabalharam durante a tarde para solucionar o problema e o abastecimento será restabelecido de forma gradativa após a conclusão do serviço, o que, de acordo com a Cesan, tem previsão ocorrer até as 18h desta quarta-feira (29).
Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Cesan informou que está garantindo o abastecimento de água de forma complementar com carros-pipas até a retomada total do fornecimento de água, que será gradativo nas próximas 24 horas.
Os moradores podem acionar a Cesan pelo telefone 115. A chamada é gratuita.
VEJA OS LOCAIS AFETADOS:
- ALZIRA RAMOS
- BELA VISTA
- CAMPINA GRANDE
- CAMPO BELO
- CAMPO GRANDE
- CRUZEIRO DO SUL
- DOM BOSCO
- ITANGUÁ
- ITAPEMIRIM
- JARDIM CAMPO GRANDE
- MORADA DE SANTA FE
- NOVA BRASILIA
- PADRE GABRIEL
- PARQUE GRAMADO
- RIO BRANCO
- ROSA DA PENHA
- SANTA BARBARA
- SANTA CECILIA
- SANTA PAULA
- SANTO ANDRE
- SAO BENEDITO
- SAO CONRADO
- SAO FRANCISCO
- SAO GERALDO
- SAO GERALDO II
- TIRADENTES
- VILA CAPIXABA
- VILA PALESTINA
Atualização
29/06/2022 - 6:09
Após publicação desta matéria, a Cesan enviou nota, no final da tarde desta quarta-feira (29), informando o prazo de conclusão dos serviços de reparo, e explicando que presta assistência à população afetada pela falta de abastecimento. O texto foi atualizado.