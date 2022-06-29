Reparo emergencial da Cesan deixa região de Cariacica sem água

A região de Campo Grande, abrangendo 28 bairros de Cariacica , teve o abastecimento de água suspenso nesta quarta-feira (29). A Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) informou que a interrupção foi necessária devido a um vazamento de água em uma rede de grande porte. Foi preciso paralisar a distribuição para realizar o reparo.

Segundo a companhia, as equipes trabalharam durante a tarde para solucionar o problema e o abastecimento será restabelecido de forma gradativa após a conclusão do serviço, o que, de acordo com a Cesan, tem previsão ocorrer até as 18h desta quarta-feira (29).

Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Cesan informou que está garantindo o abastecimento de água de forma complementar com carros-pipas até a retomada total do fornecimento de água, que será gradativo nas próximas 24 horas.

Os moradores podem acionar a Cesan pelo telefone 115. A chamada é gratuita.

VEJA OS LOCAIS AFETADOS:

ALZIRA RAMOS

BELA VISTA

CAMPINA GRANDE

CAMPO BELO

CAMPO GRANDE

CRUZEIRO DO SUL

DOM BOSCO

ITANGUÁ

ITAPEMIRIM

JARDIM CAMPO GRANDE

MORADA DE SANTA FE

NOVA BRASILIA

PADRE GABRIEL

PARQUE GRAMADO

RIO BRANCO

ROSA DA PENHA

SANTA BARBARA

SANTA CECILIA

SANTA PAULA

SANTO ANDRE

SAO BENEDITO

SAO CONRADO

SAO FRANCISCO

SAO GERALDO

SAO GERALDO II

TIRADENTES

VILA CAPIXABA

VILA PALESTINA

