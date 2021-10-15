Que história você tem para contar sobre a visita do papa João Paulo II a Vitória?

Há 30 anos, o Espírito Santo recebeu a visita do papa João Paulo II. Cerca de 200 mil fiéis lotaram a Praça do Papa, em Vitória, para participar da missa celebrada pelo líder máximo do Igreja Católica.
João Paulo II também visitou o bairro São Pedro, na época uma das regiões mais pobres da capital. Ele passou pouco mais de 18 horas no Espírito Santo e daqui seguiu para Maceió, capital de Alagoas.
A visita de João Paulo II foi marcada por muita emoção e histórias de fé. Pensando nisso, A Gazeta quer ouvir você, leitor: você se lembra da passagem do papa por Vitória? Estava lá? Tem alguma história dessa visita que marcou sua vida? Conte pra gente.
Para participar, basta preencher este formulário. Na próxima terça-feira, publicaremos algumas histórias.
Correção
18/10/2021 - 2:05
A informação de que a passagem do papa João Paulo II pelo Espírito Santo durou duas horas e meia estava errada. Ele permaneceu no Estado por pouco mais de 18 horas. O texto foi corrigido.