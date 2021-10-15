Que história você tem para contar sobre a visita do papa João Paulo II a Vitória?

Papa João Paulo II visita a região de São Pedro, onde quebrou protocolo e se aproximou da população Crédito: Chico Guedes

Há 30 anos, o Espírito Santo recebeu a visita do papa João Paulo II. Cerca de 200 mil fiéis lotaram a Praça do Papa, em Vitória, para participar da missa celebrada pelo líder máximo do Igreja Católica.

João Paulo II também visitou o bairro São Pedro, na época uma das regiões mais pobres da capital. Ele passou pouco mais de 18 horas no Espírito Santo e daqui seguiu para Maceió, capital de Alagoas.

A visita de João Paulo II foi marcada por muita emoção e histórias de fé. Pensando nisso, A Gazeta quer ouvir você, leitor: você se lembra da passagem do papa por Vitória? Estava lá? Tem alguma história dessa visita que marcou sua vida? Conte pra gente.