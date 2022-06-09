Protesto contra cortes na Educação complica trânsito em Vitória

Uma manifestação que começou na Avenida Fernando Ferrari, em Vitória, na tarde desta quinta-feira (9), interditou o trânsito três faixas sentido Centro da Capital. Puxado por um trio elétrico, o ato foi seguido por professores e estudantes que carregaram cartazes e bandeiras contra cortes na Educação. Segundo a Guarda Municipal, cerca de 200 pessoas participaram do protesto, e o percurso dos manifestantes foi até a escadaria da Petrobras, onde fizeram um discurso. Às 18h45, a manifestação foi encerrada e a via foi liberada