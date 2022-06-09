Protesto contra cortes na Educação complica trânsito em Vitória

Uma manifestação que começou na Avenida Fernando Ferrari, em Vitória, na tarde desta quinta-feira (9), interditou o trânsito três faixas sentido Centro da Capital. Puxado por um trio elétrico, o ato foi seguido por professores e estudantes que carregaram cartazes e bandeiras contra cortes na Educação. Segundo a Guarda Municipal, cerca de 200 pessoas participaram do protesto, e o percurso dos manifestantes foi até a escadaria da Petrobras, onde fizeram um discurso. Às 18h45, a manifestação foi encerrada e a via foi liberada
Por nota, a Secretaria Municipal de Segurança Urbana (Semsu) informou que, de acordo com agentes do grupamento de Trânsito da Guarda Civil Municipal de Vitória (GCMV), teve concentração na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), por volta das 16h30. "Os manifestantes saíram por volta de 17h30 em direção à avenida Nossa Senhora da Penha (Reta da Penha), ocupando três faixas sentido Centro", Segundo a pasta, a GCMV acompanhou o protesto para garantir a segurança viária.
Atualização
09/06/2022 - 7:21
A manifestação foi encerrada às 18h45, segundo a Guarda Municipal. O texto foi atualizado.