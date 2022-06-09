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Manifestação

Protesto contra cortes na Educação complica trânsito em Vitória

Manifestantes que participaram do ato seguiram pela Avenida Fernando Ferrari, rumo à Reta da Penha, e três pistas ficaram interditadas sentido Centro, mas já foram liberadas

Publicado em 09 de Junho de 2022 às 18:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jun 2022 às 18:29
Uma manifestação que começou na Avenida Fernando Ferrari, em Vitória, na tarde desta quinta-feira (9), interditou o trânsito três faixas sentido Centro da Capital. Puxado por um trio elétrico, o ato foi seguido por professores e estudantes que carregaram cartazes e bandeiras contra cortes na Educação. Segundo a Guarda Municipal, cerca de 200 pessoas participaram do protesto, e o percurso dos manifestantes foi até a escadaria da Petrobras, onde fizeram um discurso. Às 18h45, a manifestação foi encerrada e a via foi liberada
Manifestação na Avenida Fernando Ferrari
Manifestação na Avenida Fernando Ferrari Crédito: Leitor A Gazeta
Por nota, a Secretaria Municipal de Segurança Urbana (Semsu) informou que, de acordo com agentes do grupamento de Trânsito da Guarda Civil Municipal de Vitória (GCMV), teve concentração na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), por volta das 16h30. "Os manifestantes saíram por volta de 17h30 em direção à avenida Nossa Senhora da Penha (Reta da Penha), ocupando três faixas sentido Centro", Segundo a pasta, a GCMV acompanhou o protesto para garantir a segurança viária.

Atualização

09/06/2022 - 7:21
A manifestação foi encerrada às 18h45, segundo a Guarda Municipal. O texto foi atualizado.

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trânsito Manifestação Protestos
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