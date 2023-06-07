Projeto prevê corte de árvores que matam abelhas e beija-flor em Venda Nova

De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a meliponicultura consiste na criação de abelhas nativas sem ferrão, como as espécies jataí, uruçu amarela e mandaçaia.

Já a apicultura é a criação de abelhas exóticas (Apis mellifera) com o objetivo de produzir mel, própolis, geleia real, pólen e cera de abelha. A atividade representa uma significativa fonte de renda para agricultores familiares e contribui para a preservação do ecossistema.