Projeto Praia Legal retorna atividades nesta segunda (13) em Vila Velha

O projeto Praia Legal, que promove inclusão social, retomou suas atividades nesta segunda-feira (13) Crédito: Adessandro Reis/Prefeitura de Vila Velha

O projeto Praia Legal, em Vila Velha, retorna com as atividades na manhã desta segunda-feira (13), promovendo acessibilidade às praias para as pessoas com mobilidade reduzida. Com a chegada da pandemia, as ações haviam sido suspensas.

A iniciativa, que realiza inclusão social, fará cerca de 50 atendimentos diários, contando com o auxílio de 10 guarda-vidas e três auxiliares. Serão disponibilizadas três cadeiras de rodas flutuantes para levar os envolvidos à água.

FUNCIONAMENTO

O Praia Legal funcionará, inicialmente, todas segundas, quartas e sextas-feiras, das 8h às 14h, de maneira gratuita. As inscrições dos usuários serão feitas no próprio local.

LOCALIZAÇÃO

O projeto social fica localizado na Curva da Sereia, próximo ao Clube Libanês, no trecho da Praia da Costa , em Vila Velha . A escolha pela região está relacionada à tipologia da área, que apresenta uma formação rochosa que mantém o mar calmo e com poucas ondas, além de uma faixa de areia propícia para atividades esportivas e de lazer.

READEQUAÇÕES

A fim de proporcionar uma recepção adequada às pessoas com deficiência, o ponto de ônibus próximo ao local foi realocado e recebeu um abrigo adaptado. O secretário de Turismo, Esporte e Cultura de Vila Velha, Paulo Renato Fonseca Junior, comentou que o novo local apresenta acesso direto ao calçadão, com sombra e assento.

“Antes, o usuário acessava ou descia do coletivo em um trecho de calçada curto e sem abrigo. Ainda atravessava por uma área de estacionamento. No novo ponto, o acesso é direto no calçadão, com sombra e assento”. afirmou.

Além disso, os guarda-corpos da calçadão foram revitalizados e a base do Praia Legal recebeu uma nova cobertura, revestimento do piso, equipamentos e sinalização.