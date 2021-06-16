Projeto evita entrada de jovens no crime em Vila Velha; veja como ajudar

- "Com pouca idade já sofri racismo e preconceito por causa da minha cor. A professora não deixava eu brincar com outras crianças. Só com as de cor preta, igual a mim."

- "Já vi um homem ser morto na minha frente. Mas o meu sonho de ser guarda não é matar e, sim, para cuidar do meu próximo."

- "Quero ser igual à minha mãe, uma grande chefe de cozinha. E quanto ao mau exemplo do passado dos meus pais... O meu passado foi uma droga, mas o meu presente é diferente."

