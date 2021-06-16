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Relatos emocionantes

Projeto evita entrada de jovens no crime em Vila Velha; veja como ajudar

Crianças e adolescentes escreveram sobre a percepção do crime onde moram para um concurso; Recriar ES sofre com falta de alimentos e doações

Publicado em 15 de Junho de 2021 às 21:34

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jun 2021 às 21:34
Cartas escritas por crianças e adolescentes mostram a consciência que eles têm sobre a proximidade do tráfico de drogas nas próprias vidas
Cartas escritas por crianças e adolescentes mostram a consciência que eles têm sobre a proximidade do tráfico de drogas nas próprias vidas Crédito: Reprodução | TV Gazeta
"Vejo muitos traficantes na rua, não tem como escapar. Vejo muitos pinos de cocaína espalhados pelo meu bairro. A praça é o meu lugar preferido de brincar, mas lá eu já vi o pai da minha amiga morto." Este é um dos vários relatos duros e emocionantes de crianças e adolescentes que fazem parte do Projeto Recriar ES.
Localizado em Vila Velha, a instituição não tem fins lucrativos, mas possui um objetivo muito bem definido: ajudar jovens do bairro Boa Vista II, com atividades e alimentação, para evitar que eles caiam no mundo do crime. As aspas que abrem este texto são de uma carta cujo tema era 'A minha vida não é uma droga'.
"Está tudo bem, mas quase teria que vir contar aqui que não está bem. Não vejo o meu pai tem tempo. Com a pandemia piorou. Papai está preso. Mamãe virou 'chefona' de casa, mas há muitos anos ela era do tráfico e usuária"
Adolescente de 14 anos - Em outra carta do projeto
A iniciativa despretensiosa é da coordenadora Melissa Alves. "Cada carta é uma emoção, uma história diferente, algo que alguém já viveu ou vive dentro de casa. Os meus 'humaninhos' me encantam, mas confesso que lendo, fiquei muito emocionada", disse, com a voz embargada, em entrevista à TV Gazeta.
Melissa Alves, coordenadora do projeto, teve a ideia do concurso e conta com doações para poder comprar o prêmio
Melissa Alves, coordenadora do projeto, teve a ideia do concurso e conta com doações para poder comprar o prêmio Crédito: Reprodução | TV Gazeta

Veja outros relatos impactantes

 - "Com pouca idade já sofri racismo e preconceito por causa da minha cor. A professora não deixava eu brincar com outras crianças. Só com as de cor preta, igual a mim."
 - "Já vi um homem ser morto na minha frente. Mas o meu sonho de ser guarda não é matar e, sim, para cuidar do meu próximo."
 - "Quero ser igual à minha mãe, uma grande chefe de cozinha. E quanto ao mau exemplo do passado dos meus pais... O meu passado foi uma droga, mas o meu presente é diferente."

O dono do melhor relato ganhará um tablet. No entanto, essa premiação pode enganar sobre a atual situação enfrentada pelo projeto: segundo a coordenadora, a alimentação estava garantida apenas até esta terça-feira (15) e a estrutura dá sinais de esgotamento, como o forro do teto que desabou após chuvas.
"Além das crianças que comem aqui, a gente serve as famílias com a janta. Porém, a qualquer momento, a gente está prestes a fechar a porta do Projeto Recriar, se a gente não conseguir ajuda"
Melissa Alves - Coordenadora do Projeto Recriar
Ao todo, o projeto acolhe cerca de 120 crianças e adolescentes. Para muitos deles, a refeição feita no local é a única ou a mais completa do dia. Morador do bairro, o guarda municipal Márcio Ferreira é voluntário no Recriar e tem plena consciência da importância da ONG continuar funcionando.
O Projeto Recriar ES tem aproximadamente 120 crianças e adolescentes
O Projeto Recriar ES tem aproximadamente 120 crianças e adolescentes. No centro, de pé, a Melissa Alves e o Márcio Ferreira Crédito: Reprodução | TV Gazeta
"Eu cheguei em Boa Vista II com oito anos de idade e, infelizmente, muitos amigos e pessoas que cresceram comigo não estão mais aqui, porque foram por outros caminhos, do tráfico de drogas, de uma vida errada", relatou, feliz de poder servir como uma "ferramenta" para que esses jovens sejam "pessoas de bem".

PROJETO RECRIAR ES: COMO AJUDAR

Projeto Recriar ES fica no bairro Boa Vista II, em Vila Velha
Projeto Recriar ES fica no bairro Boa Vista II, em Vila Velha Crédito: Reprodução | TV Gazeta
Projeto Social Recriar ES
  • Bairro Boa Vista II, em Vila Velha
  • Para doar basta entrar em contato com a coordenadora Melissa Alves.
  • Telefone: (27) 9 8801-0769
Com informações de André Falcão

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