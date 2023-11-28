Projeto de biofábrica de alunos do Ifes recebe prêmio da Samsung

Alunos do Ifes de Vila Velha com troféu de premiação da Samsung Crédito: Divulgação

Um projeto sustentável desenvolvido por alunos do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), campus Vila Velha, obteve destaque em uma dos principais programas de inovação da Samsung, voltado para escolas públicas de todo o país.

O projeto "Biofábrica sustentável: produção de bioinsumos agrícolas", desenvolvido por uma equipe do 3° ano do ensino médio da unidade de ensino, foi um dos mais votados pelo júri popular da 10ª edição do Solve For Tomorrow, cuja premiação aconteceu em São Paulo (SP), na manhã desta terça-feira (28). Três projetos foram os mais votados e todos ganharam o reconhecimento nacional.

Sob orientação da professora Marcela Paes, os alunos Maria Fernanda Zandonadi Pereira, Pedro Monteiro de Figueiredo Gonçalves, Pedro Antônio Mandarano Penha e Pedro de Souza Rocha aprimoraram, com mentoria da Samsung, um estudo em desenvolvimento para criação de uma biofábrica portátil de baixo custo, semelhante a uma caixa, para multiplicação de microorganismos que servem como bioinsumo para o combate de pragas no cultivo agrícola, substituindo os agrotóxicos e pesticidas comuns.

A proposta, segundo a professora Marcela, era contribuir para a redução do uso de agrotóxicos e os alunos fizeram uma extensa pesquisa, entrevistando agricultores, empresas e produtores de bioinsumos, a fim de entender por que soluções mais ecológicos não eram utilizadas no combate a pragas.

"Eles viram que um dos grandes problemas é a contaminação da água. A água vem, principalmente, de poço. E essa água vem suja de terra, de microorganismos. Então, eles fizeram vários testes em laboratório e chegaram a uma solução para limpar a água, que limpou 100%, que é a utilização de um filtro para tirar as impurezas e a esterilização com luz ultravioleta."

A estudante Maria Fernanda conta que tudo começou como um trabalho de sala de aula, que foi sendo expandido até a inscrição no programa, a partir da qual deram início aos testes.

"Era um projeto de sala, um trabalho, mas foi aumentando, aumentando, e a gente conheceu o Solve For Tomorrow pelas publicações no Instagram e achou muito legal. A gente já tinha essa ideia, já tinha começado, então a gente só continuou e foi para os testes no laboratório, que era a parte mais importante e ainda não tinha dado início."

Os alunos do Ifes de Vila Velha concorreram com mais de 2.300 projetos inscritos na edição brasileira do programa em 2023.

Também tiveram destaque, na categoria de Júri Popular, os projetos:

‌PectiVitalis: Revestimento Sustentável Anti-Desperdício para Frutos, criado pelos alunos da escola Escola de Ensino Médio em Tempo Integral Marconi Coelho Reis, em Cascavel (CE);

‌SPP Sustentável: reciclando no Potengi, do Instituto Federal do Rio Grande do Norte no Campus de São Paulo do Potengi (RN).

Já os vencedores nacionais foram:

‌1° lugar - NanoFotoCream: antioxidante, fotoprotetor com ação repelente, do Instituto Federal de Rondônia – Campus Porto Velho Calama Nano, em Porto Velho (RO);

‌2° lugar - Produção de Biogás e biofertilizante: alternativa sustentável na comunidade, do Centro de Ensino Antero Câmara Penha, na comunidade Jacaré, em Penalva (MA);