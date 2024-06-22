Professores e servidores da Ufes decidem manter greve

Greve dos professores da Ufes Crédito: Ricardo Medeiros

Por meio de nota, a entidade afirma que não irá assinar o acordo e alega que muitas das propostas governamentais recebidas não estão documentadas. Por isso, não haveria garantias do cumprimento do que foi prometido.

“O posicionamento foi enviado ao Andes-SN, que é o Sindicato Nacional do qual a Adufes é uma seção, para que seja avaliado junto com as decisões de professores de dezenas de universidades federais de todo o país”, completa a nota.

E o Sintufes?

Já a categoria dos servidores técnicos-administrativos, representada pelo Sindicato dos Trabalhadores da Ufes (Sintufes), se reuniu na manhã desta sexta-feira (21) e ratificou a orientação da Federação de Sindicatos de Trabalhadores Técnico-administrativos em Instituições de Ensino Superior Públicas do Brasil (Fasubra) para manter manter a paralisação.

Na reunião, foi construído um ofício, protocolado no Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI), que pede melhorias na proposta do governo, entre elas, o aumento nos “steps” (progressão de carreira), escalonado até 4,5%, e ajuste salarial de 4% em 2024, 9% em 2025 e 9% em 2026.

Qual é a proposta do governo federal?

Após negociações e a intensificação da greve, o governo federal apresentou uma proposta para os técnicos-administrativos de reajuste de 9% em janeiro de 2025, 5% em abril de 2026 e aumento dos "steps" (progressão de carreira) de 3,9% para 4% em janeiro de 2025 e de 4% para 4,1% em abril de 2026.

Já para os docentes, a proposta do governo é de reajuste salarial de 9% para 2025 e de 3,5% para 2026. A oferta inicial era de 4,5% em 2025 e 4,5% em 2026.

E agora?

Com a greve mantida, a categoria espera que seja realizada mais uma rodada de negociações com o governo federal com o intuito de melhorar a proposta atual. Com base no resultado das próximas negociações, serão realizadas novas assembleias para decidir novamente se a paralisação permanece, ou se chegará ao fim.