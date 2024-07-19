Produtos vencidos e série de irregularidades em mercados no Caparaó

Produtos com lacres rompidos, embalagens amassadas, danificadas e itens contaminados com larvas e brocas foram algumas das irregularidades encontradas pelo Procon-ES (Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor) em cinco supermercados nos municípios de Iúna, Irupi e Ibatiba, no Caparaó capixaba. A fiscalização aconteceu entre os dias 8 e 12 de julho, mas o resultado dela somente foi divulgado nesta sexta-feira (19).
Durante as inspeções — realizadas após denúncias — foram apreendidos mais de 100 quilos de produtos vencidos, além de embalagens fora da validade ou ainda mercadorias sem informações essenciais, como data de fabricação, validade e lote.
Entre os produtos recolhidos pelos órgão estão:
- Arroz
- Feijão
- Pizzas
- Patês
- Filés de frango
- Bifes de hambúrguer bovino
- Carne suína
- Cortes de coxas e sobrecoxas de frango
- Creme de ricota
- Maionese
- Biscoitos
- Garrafas de água mineral
A diretora geral do Procon, Letícia Coelho Nogueira, destacou que a venda de produtos impróprios para o consumo é uma conduta extremamente grave, capaz de causar sérios danos aos consumidores. “É fundamental que todos os comerciantes se comprometam a seguir rigorosamente as normas de segurança e qualidade, garantindo que apenas produtos adequados e seguros cheguem às prateleiras. A proteção do consumidor é uma prioridade e devemos trabalhar juntos para prevenir qualquer risco à saúde dos consumidores".
O órgão não divulgou quais estabelecimentos estavam com irregularidades nem quais possíveis punições foram aplicadas.
Como acionar o Procon-ES
► Denúncias podem ser registradas pelo site https://procon.es.gov.br
► Pelo telefone 151
►Via WhatsApp pelo número (27) 3323-6237