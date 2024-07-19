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Fiscalização

Produtos vencidos e série de irregularidades em mercados no Caparaó

Equipe do Procon esteve em cinco unidades comerciais; mais de 100 quilos de produtos foram recolhidos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 jul 2024 às 14:27

Publicado em 19 de Julho de 2024 às 14:27

Fiscalização do Procon em supermercados do Caparaó
Fiscalização do Procon em supermercados no Caparaó Crédito: Divulgação/ Procon
Produtos com lacres rompidos, embalagens amassadas, danificadas e itens contaminados com larvas e brocas foram algumas das irregularidades encontradas pelo Procon-ES (Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor) em cinco supermercados nos municípios de IúnaIrupi e Ibatiba, no Caparaó capixaba. A fiscalização aconteceu entre os dias 8 e 12 de julho, mas o resultado dela somente foi divulgado nesta sexta-feira (19).
Durante as inspeções — realizadas após denúncias — foram apreendidos mais de 100 quilos de produtos vencidos, além de embalagens fora da validade ou ainda mercadorias sem informações essenciais, como data de fabricação, validade e lote.
Entre os produtos recolhidos pelos órgão estão:
  • Arroz
  • Feijão
  • Pizzas
  • Patês
  • Filés de frango
  • Bifes de hambúrguer bovino
  • Carne suína
  • Cortes de coxas e sobrecoxas de frango
  • Creme de ricota
  • Maionese
  • Biscoitos
  • Garrafas de água mineral
A diretora geral do Procon, Letícia Coelho Nogueira, destacou que a venda de produtos impróprios para o consumo é uma conduta extremamente grave, capaz de causar sérios danos aos consumidores. “É fundamental que todos os comerciantes se comprometam a seguir rigorosamente as normas de segurança e qualidade, garantindo que apenas produtos adequados e seguros cheguem às prateleiras. A proteção do consumidor é uma prioridade e devemos trabalhar juntos para prevenir qualquer risco à saúde dos consumidores".
O órgão não divulgou quais estabelecimentos estavam com irregularidades nem quais possíveis punições foram aplicadas. 

Como acionar o Procon-ES

► Denúncias podem ser registradas pelo  site https://procon.es.gov.br
► Pelo telefone 151
►Via WhatsApp pelo número (27) 3323-6237

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