Produtos vencidos e série de irregularidades em mercados no Caparaó

Durante as inspeções — realizadas após denúncias — foram apreendidos mais de 100 quilos de produtos vencidos, além de embalagens fora da validade ou ainda mercadorias sem informações essenciais, como data de fabricação, validade e lote.

A diretora geral do Procon, Letícia Coelho Nogueira, destacou que a venda de produtos impróprios para o consumo é uma conduta extremamente grave, capaz de causar sérios danos aos consumidores. “É fundamental que todos os comerciantes se comprometam a seguir rigorosamente as normas de segurança e qualidade, garantindo que apenas produtos adequados e seguros cheguem às prateleiras. A proteção do consumidor é uma prioridade e devemos trabalhar juntos para prevenir qualquer risco à saúde dos consumidores".