Produtor rural é encontrado morto dentro de poço em Linhares

O produtor rural Antônio Marcos Venturini foi encontrado morto em um poço na própria propriedade em Linhares Crédito: Arquivo Pessoal

O agricultor Antônio Marcos Venturini, de 41 anos, foi encontrado morto dentro de um poço na localidade de Rio das Palmas, no interior de Linhares , na Região Norte do Espírito Santo.

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De acordo com informações da TV Gazeta Norte, testemunhas relataram que na noite desta terça-feira (23) o agricultor teria saído de casa e seguido de moto para fazer uma ronda na propriedade. Antônio teria caído em uma cisterna e não conseguiu sair, morrendo afogado.

Como não retornou, familiares deram falta do lavrador e foram procurá-lo na área da propriedade rural. Antônio foi encontrado já sem vida no poço por vizinhos, que ajudaram na busca e retiraram o corpo do local. A motocicleta do lavrador foi encontrada próxima ao local onde teria ocorrido o afogamento.

Polícia Militar foi acionada e isolou a área. Já perícia da Polícia Civil fez a remoção do corpo e o encaminhou ao Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para o reconhecimento por familiares.

POLÍCIA CIVIL

Em nota, a assessoria da Polícia Civil informou que o caso foi registrado como morte a esclarecer. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para ser liberado pelos familiares e também ser feito o exame cadavérico. Apenas após o resultado dos exames será possível confirmar a causa do óbito. Já o Corpo de Bombeiros comunicou que não houve acionamento para esta ocorrência.