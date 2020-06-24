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Suspeita de afogamento

Produtor rural é encontrado morto dentro de poço em Linhares

Na noite desta terça-feira (23), Antônio Marcos Venturini, de 41 anos, saiu de moto de casa para uma ronda na propriedade. Sem retornar, familiares e vizinhos foram procurá-lo e o encontraram já sem vida em um poço. Perícia identificará a causa da morte

Publicado em 24 de Junho de 2020 às 11:37

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jun 2020 às 11:37
O produtor rural Antônio Marcos Venturini foi encontrado morto em um poço na própria propriedade em Linhares
O produtor rural Antônio Marcos Venturini foi encontrado morto em um poço na própria propriedade em Linhares Crédito: Arquivo Pessoal
O agricultor Antônio Marcos Venturini, de 41 anos, foi encontrado morto dentro de um poço na localidade de Rio das Palmas, no interior de Linhares, na Região Norte do Espírito Santo.
Produtor rural é encontrado morto dentro de poço em Linhares
De acordo com informações da TV Gazeta Norte, testemunhas relataram que na noite desta terça-feira (23) o agricultor teria saído de casa e seguido de moto para fazer uma ronda na propriedade. Antônio teria caído em uma cisterna e não conseguiu sair, morrendo afogado. 

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Como não retornou, familiares deram falta do lavrador e foram procurá-lo na área da propriedade rural. Antônio foi encontrado já sem vida no poço por vizinhos, que ajudaram na busca e retiraram o corpo do local. A motocicleta do lavrador foi encontrada próxima ao local onde teria ocorrido o afogamento.
A Polícia Militar foi acionada e isolou a área. Já perícia da Polícia Civil fez a remoção do corpo e o encaminhou ao Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para o reconhecimento por familiares.

POLÍCIA CIVIL

Em nota, a assessoria da Polícia Civil informou que o caso foi registrado como morte a esclarecer. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para ser liberado pelos familiares e também ser feito o exame cadavérico. Apenas após o resultado dos exames será possível confirmar a causa do óbito. Já o Corpo de Bombeiros comunicou que não houve acionamento para esta ocorrência.
Com informações de Erika Carvalho, da TV Gazeta Norte

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