O agricultor Antônio Marcos Venturini, de 41 anos, foi encontrado morto dentro de um poço na localidade de Rio das Palmas, no interior de Linhares, na Região Norte do Espírito Santo.
Produtor rural é encontrado morto dentro de poço em Linhares
De acordo com informações da TV Gazeta Norte, testemunhas relataram que na noite desta terça-feira (23) o agricultor teria saído de casa e seguido de moto para fazer uma ronda na propriedade. Antônio teria caído em uma cisterna e não conseguiu sair, morrendo afogado.
Como não retornou, familiares deram falta do lavrador e foram procurá-lo na área da propriedade rural. Antônio foi encontrado já sem vida no poço por vizinhos, que ajudaram na busca e retiraram o corpo do local. A motocicleta do lavrador foi encontrada próxima ao local onde teria ocorrido o afogamento.
A Polícia Militar foi acionada e isolou a área. Já perícia da Polícia Civil fez a remoção do corpo e o encaminhou ao Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para o reconhecimento por familiares.
POLÍCIA CIVIL
Em nota, a assessoria da Polícia Civil informou que o caso foi registrado como morte a esclarecer. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para ser liberado pelos familiares e também ser feito o exame cadavérico. Apenas após o resultado dos exames será possível confirmar a causa do óbito. Já o Corpo de Bombeiros comunicou que não houve acionamento para esta ocorrência.
Com informações de Erika Carvalho, da TV Gazeta Norte