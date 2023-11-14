Proclamação da República: o que funciona na Grande Vitória durante o feriado

No dia 15 de novembro de 1889 a monarquia foi derrubada no Brasil e instaurou-se o período republicano Crédito: Divulgação

Nesta quarta-feira (15) comemora-se a Proclamação da República. Você sabe o que representa esta data? Em 15 de novembro de 1889 a monarquia foi derrubada no Brasil e instaurou-se o período republicano. Diante de tal feito, a data ficou marcada no calendário como um feriado nacional.

Por isso, o horário de funcionamento de comércios, repartições públicas, supermercados e outros setores terão mudanças. Confira abaixo o levantamento feito por A Gazeta com o que funciona e o que não funciona, e os horários de funcionamento de cada local.

Shoppings

Boulevard Shopping Vila Velha

Lojas e quiosques: 13h às 21h

Praça de alimentação e lazer: 11h às 22h

Supermercado: 08h às 21h

Masterplace Mall

Lojas: abertura facultativa das 9h às 18h;

Praça de alimentação: abertura facultativa das 10 às 18h;

Academia: das 8h às 18h;

Hipermercado: 7h30 às 18h.

Shopping Norte Sul

Lojas/quiosques: funcionamento normal de 13h às 19h e facultativo de 10h às 13h;

Alimentação: 11h às 21h;

Cinema: conforme programação no site: cinea.com.br.

Shopping Mestre Álvaro

Lojas e quiosques: 12h às 21h, mas facultativo de 12h às 13h;

Alimentação e lazer: 11h às 22h;

Cinema: funcionamento conforme horário das sessões.

Shopping Moxuara

Lojas e quiosques: 13h às 21h, mas facultativo das 11h às 13h;

Alimentação: 11h às 22h;

Cinema: funcionamento conforme horário das sessões no Cinépolis.

Shopping Praia da Costa

Lojas e quiosques: 14h às 20h (abertura facultativa às 11h e fechamento às 21h);

Alimentação: 11h às 21h;

Cinema: funcionamento conforme horário das sessões no Kinoplex.

Shopping Montserrat

Lojas e quiosques: 13h às 21h (abertura facultativa entre 12h e 13h);

Alimentação: 11h às 22h;

Cinema: conforme programação do Cinesercla.

Supermercados

A Associação Capixaba de Supermercados (Acaps) informou que a abertura das lojas no feriado deverá ser das 8h às 18h, conforme determina a Convenção Coletiva de Trabalho vigente. Para os municípios que possuem convenções próprias ou aditivos que trazem outras orientações sobre o funcionamento dos supermercados nos feriados, vale o que estiver estabelecido nos documentos.

Carone

Todas as unidades funcionarão das 8h às 18h.

Perim

Todas as unidades funcionarão das 8h às 18h.

Extrabom, Extraplus e Atacado Vem

Todas as unidades funcionarão das 8h às 18h exceto:

ExtraCenter Guarapari: 8h às 20h

Praia do Morro: 7h às 20h

Boulevard: 10h às 21h

Plaza: 8h às 19h

Prefeituras

Vitória

Somente os serviços essenciais estarão funcionando.

As unidades de saúde dos bairros Praia do Suá, Nova Palestina/Conquista, Maruípe, Santo Antônio, Jardim Camburi e Maria Ortiz funcionarão das 7h às 19h.

Haverá vacinação, sem agendamento, das 8h às 15h, nas Unidades de Saúde de Jardim Camburi e Santo Antônio. Serão disponibilizadas todas as vacinas, exceto a BCG, que é feita mediante agendamento online.

O Pronto Atendimento (PA) de São Pedro, situado na rodovia Serafim Derenzi, em São Pedro III, e o Pronto Atendimento da Praia do Suá, que funciona na rua Almirante Tamandaré, no bairro Praia do Suá, manterão o plantão 24h.

Não haverá aulas na rede municipal de ensino.

A Guarda Civil Municipal de Vitória vai manter a escala dos grupamentos: Trânsito, Grupo Tático Operacional de Trânsito, Proteção Comunitária, Ronda Ostensiva Municipal e Grupo de Apoio Operacional, no atendimento à população, por meio do 190, além de pontos-base e patrulhamento em todos os bairros da capital.



Serra

Somente os serviços essenciais da Prefeitura da Serra serão mantidos durante o feriado. Não haverá aula nas escolas municipais. Já na quinta-feira (16) e sexta-feira (17), haverá expediente normal nas repartições da administração municipal e aulas na rede municipal de ensino. Confira o que será mantido:

Unidades de Pronto-Atendimento (UPAs) de Carapina, Castelândia e Serra Sede, com atendimento 24h; Hospital Municipal Materno Infantil (HMMI), em Colina de Laranjeiras, com atendimento 24h

Serviço de Atenção às Pessoas em Situação de Violência Sexual (SASV), que funciona no térreo do Hospital Municipal Materno Infantil, em Colina de Laranjeiras, funcionará 24h

Farmácia Central, localizada em Jardim Limoeiro, das 7h às 19h

Auxílio Funeral - Todos os dias, inclusive aos sábados, domingos e feriados, horário de 8h às 20h. - Telefone: (27) 98166-0814

Guarda Civil Municipal: Agentes trabalhando normalmente no atendimento às ocorrências e assistência à população. Telefone: 3252-3711 (das 7 às 22h)

Funcionarão os serviços essenciais, como coleta de lixo domiciliar e hospitalar

Cariacica

Não haverá expediente nas repartições públicas e nas unidades de ensino de educação infantil e fundamental da rede municipal. Os serviços essenciais vão funcionar normalmente.

PA do Trevo de Alto Lage funcionará 24h; PA de Bela Vista - 7h às 17h; PA de Nova Rosa da Penha I - 7h às 17h; PA de Flexal funcionará 24h;

Defesa Civil - contato 98831-6000 ou emergências pelo 199 (24 horas);

Viana

Não haverá expediente nos órgãos da Administração Direta e nas entidades da Administração Indireta do Poder Executivo Municipal. Durante o feriado, o município de Viana vai manter os serviços essenciais e as equipes da Defesa Civil estarão de plantão e poderão ser acionados pelos telefones (27) 99860-4360 e (27) 3255-1942.

Os Prontos Atendimentos 24h de Arlindo Villaschi e de Viana Sede funcionam normalmente.

O trabalho da Guarda Municipal e da equipe de limpeza do município também serão mantidos.

A coleta de lixo será realizada conforme o cronograma já previsto pela Secretaria de Ordem Pública e Serviços Urbanos (SEMOPS).

Caso necessário, os moradores podem acionar a Guarda Civil Municipal de Viana, por meio do telefone (27) 99738-8787 e a Defesa Civil, por meio do telefone (27) 99860-4360. Ambos funcionam 24 horas.

O plantão da Assistência Social para prestação de Auxílio Funeral funcionará durante o feriado. Caso o munícipe precise acessar o serviço, deve entrar em contato com o número (27) 98123-0071. Os cemitérios municipais funcionarão em horário especial, entre 7h e 17h.

Para informações e serviços, os interessados devem entrar em contato com os números (27) 99944-8918 ou (27) 99926-1424.

O Conselho Tutelar funcionará durante o feriado em um plantão. Para contatar o serviço, o munícipe deve entrar em contato com (27) 99818-4446.

Vila Velha

Os prontos atendimentos da Glória e de Cobilândia, UPA de Riviera da Barra além do Hospital Maternidade de Cobilândia, funcionarão normalmente em regime de 24h.

Defesa Civil – Equipes estarão de plantão. Os registros podem ser feitos pelo 199 ou 193.

Guarda Municipal – atuação normalmente. Os acionamentos podem ser realizados pelo telefone (27) 3149-7444. Posturas – (27) 3369-9460.

Serviço Especializado de Abordagem Social: Até às 22h. Telefone: (27) 99717- 5012.

Conselho Tutelar (24h) – (27) 99892-2714. Ouvidoria - telefone 162.

Auxílio-Funeral (das 8h às 20h nos finais de semana e feriados) – (27) 99717-0868;

Serviços Urbanos – A coleta residencial vai funcionar normalmente, conforme dia e horário de cada região.

Guarapari

A Prefeitura de Guarapari, por meio da Secretaria de Administração (Semad), informou que apenas os órgãos e entidades que desempenham funções em regime de escala ou plantão e que não admitem paralisação funcionarão normalmente. Além disso, não haverá ponto facultativo na quinta-feira (16) na prefeitura.

Comércio de rua

Segundo a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo (Fecomércio), o horário de abertura é sempre definido pelas empresas.

No Polo de Moda da Glória, em Vila Velha, as lojas ficarão fechadas.

Bancos

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) afirmou que as agências bancárias não estarão abertas para atendimento presencial ao público no feriado. No entanto, as áreas de autoatendimento dos bancos estarão disponíveis aos clientes para a realização de transferências e pagamento de contas.

Correios