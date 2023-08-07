Presos impressionam com artesanatos em projeto de ressocialização no ES

Thor, Gabigol e até o cavalinho do Botafogo, além de outras peças de artesanato são produzidas pelas mãos habilidosas de internos da Penitenciária de Segurança Média 1 (PSME1), que fica em Viana. Para confeccionar os materiais, os presos participam de oficinas de trabalho realizadas com o objetivo de auxiliar no processo de ressocialização, além de utilizarem materiais doados, como restos de tecidos não aproveitados em fábricas de costura, linhas e demais insumos.

No início do mês, uma remessa especial com mais de 200 peças de artesanatos foi entregue para a Associação Vitória Down. “A gente procurou fazer as características que são os olhinhos mais afastados, o nariz mais achatadinho, tudo para que ficasse semelhante a uma pessoa com Síndrome de Down”, disse o interno Caique Schunk.

O interno Caique Schunk mostrando uma das produções Crédito: Yago Araújo

Há também outras peças de crochê como tapetes, conjuntos e bolsas. O trabalho é uma forma de ocupar a mente, reduzir a pena e fazer um bem a sociedade. “Aqui nós trabalhamos e reduzimos nossas penas. O mais gratificante é fazer as doações”, disse José Maria de Jesus.

Em outro ateliê, também dentro da penitenciária, os internos produzem bolsas, bonecas de pano e almofadas. Os objetos nascem de tecidos que seriam jogados no lixo pela indústria e que ganham uma nova forma.

"As lembranças no cárcere nem sempre são todas ruins porque você pode transformar os dias difíceis em facilidade" Naumir Augusto - Interno

Naumir Augusto segurando uma das mochilas confeccionadas no atelitê do presídio Crédito: Yago Araujo

De acordo com o diretor da penitenciária, Wescley Frizzera, o trabalho é de conscientização e de fazer o interno se sentir valioso. “Isso é muito importante nesse processo de restrição social e é o que a gente procura trabalhar dentro do sistema penitenciário capixaba”, avaliou.

Toda produção dos internos é doada para instituições parceiras.