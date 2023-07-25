Detentas do semiaberto cuidam de fazenda em Cachoeiro durante projeto

Ovos, leite, queijos e verduras. Todos esses produtos são frutos do trabalho de detentas do regime semiaberto que atuam na Fazenda Santa Casa, em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo, por meio do Projeto Cuidar de Vidas, e a produção é destinada à alimentação do Hospital Santa Casa de Misericórdia do município e de um lar de idosos.

O objetivo do projeto de ressocialização é trazer esperança de um novo futuro para as detentas e evitar a reincidência ao sistema prisional. “Elas se humanizam um pouco mais, tem uma visão do que podem fazer, mudar e sair com outra cabeça para voltar para a sociedade. A preocupação do projeto é a ressocialização, fazer com que elas pensem diferente de quando chegaram ao presídio”, explicou o administrador da fazenda, Sergio Mariano.

Detentas do semiaberto participam de projeto e cuidam de fazenda em Cachoeiro Crédito: Diego Gomes

A detenta Amanda de Oliveira cumpre pena há oito anos, mas há um ano e seis meses descobriu um novo mundo. “Está sendo muito importante para mim o conhecimento que estou ganhando aqui, as experiências”, contou, em entrevista à repórter Alice Sousa, da TV Gazeta Sul.

Para participar do projeto, as internas precisam estar no regime semiaberto e ter um bom comportamento. Ao todo, seis mulheres trabalham na manutenção da fazenda. A detenta Gabriela Sipriano é uma delas e sente orgulho do trabalho que elas fazem.

"É uma experiência nova, sou leiteira, mas também faço um pouquinho de cada coisa. Para gente é um orgulho, por que vamos aprendendo, crescendo" Gabriela Sipriano - Detenta do Projeto Cuidar de Vidas

Detentas do semiaberto participam de projeto e cuidam de fazenda em Cachoeiro Crédito: Diego Gomes

Na fazenda, em Monte Líbano, já passaram pelo projeto 31 detentas. “Três dias trabalhados é um dia a menos na pena. O projeto é uma parceria com a Secretaria de Justiça e o objetivo é a ressocialização, através da educação e do trabalho. Depois daqui, elas me ligam e contam que estão fazendo faculdade, trabalhando em outros lugares”, conta com orgulho a diretora do Centro Prisional Feminino, Leida Ayres.

Detentas do semiaberto participam de projeto e cuidam de fazenda em Cachoeiro Crédito: Diego Gomes