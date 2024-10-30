Preso segundo suspeito de tentar matar dono de vidraçaria em Afonso Cláudio

Toyota Etios que foi utilizado no crime foi apreendido pela PC Crédito: Polícia Civil

Um homem de 39 anos foi preso suspeito de tentar matar o dono de uma vidraçaria em Afonso Cláudio , Região Serrana do Espírito Santo, no dia 16 deste mês. Segundo a Polícia Civil, ele e outro indivíduo, que já está preso , entraram na empresa da vítima e efetuaram um disparo de arma de fogo contra o proprietário, atingido o jovem de 22 anos no rosto.

A prisão, realizada em cumprimento de mandado de prisão, aconteceu na última quinta-feira (24), em uma operação envolvendo policiais civis de Afonso Cláudio, em conjunto com a Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa de Venda Nova do Imigrante e a delegacia de Marechal Floriano. Ele foi localizado no distrito de Boa Esperança, em Marechal Floriano.

O suspeito foi apresentado na Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante e, posteriormente, encaminhado ao sistema prisional. "A vítima necessitou ser transferida de helicóptero para o (antigo) Hospital São Lucas, em Vitória, devido à gravidade das lesões. A conclusão desse procedimento é fundamental para a finalização do Inquérito Policial", disse.

"Neste momento, aguardo a recuperação da saúde da vítima para a coleta de seu depoimento, essencial para elucidar a motivação do crime" Júlio César Cortina - Delegado de Afonso Cláudio

Sobre o crime

O crime aconteceu no dia 16, por volta das 12h40, no bairro João Valim. Dois suspeitos entraram na vidraçaria, atiraram e fugiram. “Após o ato criminoso, os suspeitos se evadiram do local. No mesmo dia, a Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) deteve um dos atiradores na cidade de Domingos Martins, realizando a prisão em flagrante. A identificação do segundo suspeito foi possível através de câmeras de monitoramento”, disse o delegado.