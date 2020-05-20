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Pandemia no ES

Prefeitura de Vila Pavão confirma dois casos de coronavírus

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, esses são os primeiros registros da Covid-19 na cidade. Os infectados são marido e mulher, que moram no interior do município
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 mai 2020 às 15:26

Publicado em 20 de Maio de 2020 às 15:26

22/03/20 - Vila Pavão - Prefeitura de Vila Pavão decide conceder férias para servidores municipais
 Prefeitura de Vila Pavão Crédito: Prefeitura de Vila Pavão/Divulgação
A cidade de Vila Pavão, no Noroeste do Espírito Santo, confirmou, nesta quarta-feira (20), os dois primeiros casos positivos do novo coronavírus. O anúncio foi feito em um vídeo, divulgado nas redes sociais pelo prefeito Irineu Wutke e pela secretária municipal de Saúde, Luciane Alves Linause.
Segunda a secretária, os infectados são marido e mulher, que moram no  interior do município. O diagnóstico do casal veio por meio de um teste rápido, realizado em um centro de saúde da cidade.
> CORONAVÍRUS| A cobertura completa.
"Agora mais um motivo para que todos nós redobremos os cuidados com a higienização, distanciamento social e uso de máscaras para manter sob controle a doença"
Irineu Wutke - Prefeito de Vila Pavão 

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