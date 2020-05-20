Prefeitura de Vila Pavão confirma dois casos de coronavírus

A cidade de Vila Pavão, no Noroeste do Espírito Santo, confirmou, nesta quarta-feira (20), os dois primeiros casos positivos do novo coronavírus. O anúncio foi feito em um vídeo, divulgado nas redes sociais pelo prefeito Irineu Wutke e pela secretária municipal de Saúde, Luciane Alves Linause.
Segunda a secretária, os infectados são marido e mulher, que moram no interior do município. O diagnóstico do casal veio por meio de um teste rápido, realizado em um centro de saúde da cidade.
"Agora mais um motivo para que todos nós redobremos os cuidados com a higienização, distanciamento social e uso de máscaras para manter sob controle a doença"