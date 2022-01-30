Projeto Praia limpa encerra temporada com mais de 4 toneladas de lixo retiradas em Vitória Crédito: Radan Brendon

Your browser does not support the audio element. Praia Limpa em 2022: mais de 4 toneladas de lixo retiradas em Vitória

O Projeto Praia Limpa, em Vitória , retirou na manhã deste domingo (30) mais de 300 quilos de lixo na prainha de Santo Antônio. Foi o último dia da temporada 2022 da ação de sensibilização da população quanto à importância do respeito ao meio ambiente e de limpeza das praias da Capital. Ao todo, a temporada de 2022, iniciada no último dia 8, retirou de praias de Vitória 4,15 toneladas de lixo e abordou mais de 4 mil pessoas, entre frequentadores e comerciantes.

Entre as ações executadas pelo projeto estão a abordagem educativa, coleta de resíduos nas areias, restingas e submersos, limpeza embarcada, realização de esquete teatral para frequentadores e usuários das praias, teatro de bonecos com enfoque no descarte e acondicionamento adequado dos resíduos, atividades de sensibilização com os mascotes Atena (Coruja Buraqueira), do Projeto Vitória da Restinga, e “Jujuba” (Baleia), do Instituto Canal. Entre os temas abordados, está a importância de preservar e conservar a restinga. Ao final, um mosaico é construído com o lixo coletado.

“O sucesso do Projeto Praia Limpa é resultado do trabalho de todos: prefeitura, parceiros, voluntários e a população. Nesta temporada, por orientação do prefeito Lorenzo Pazolini, levamos o projeto para dois lugares inéditos: Jesus de Nazareth e prainha de Santa Antônio. Nossa gestão vai sempre olhar por todas as áreas de Vitória”, ressaltou o secretário de Meio Ambiente de Vitória, Tarcísio Foeger.

Além da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semmam), do Centro de Vigilância em Saúde Ambiental (CVSA/Semus), da Vigilância Sanitária (Semus), da Secretaria Central de Serviços e da Guarda Municipal de Vitória (Semsu), foram voluntários e parceiros das ações:

Projeto Vitória da Restinga e Projeto EcoFrade (Instituto Últimos Refúgios), Vara de Execuções de Penas e Medidas Alternativas do Poder Judiciário do Espírito Santo (Vepema), Corpo de Bombeiros, Salvamar e Capitania dos Portos (Marinha do Brasil), Batalhão da Polícia Militar Ambiental (BPMA), Instituto Unimed, Instituto Canal, Projeto Restinga e Pegada (Instituto Ecomaris), Associação Comunitária de Jardim Camburi (ACJAC), Associação dos Moradores da Ilha do Frade (Samifra), da Ilha do Boi (Ampib), de Jesus de Nazareth e Santo Antônio.

Também Projeto Tamar, Engenheiros sem Fronteiras, RL Sócio Cultural, Nico GDT, Instituto de Pesquisa e Reabilitação de Animais Marinhos (Ipram), Associação de Materiais Recicláveis (Amaiv), Projeto Base da Chapada, Turismo Comunitário, Horta Comunitária de Santa Teresa e Companhia de Bonecos Tia Diu.