Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Meio ambiente

Praia Limpa em 2022: mais de 4 toneladas de lixo retiradas em Vitória

Projeto encerrou a temporada deste ano com ação na Prainha de Santo Antônio, de onde foram retirados mais de 300 quilos de resíduos na manhã deste domingo (30)

Publicado em 

30 jan 2022 às 16:04

Publicado em 30 de Janeiro de 2022 às 16:04

Projeto Praia limpa encerra temporada com mais de 4 toneladas de lixo retiradas em Vitória
Projeto Praia limpa encerra temporada com mais de 4 toneladas de lixo retiradas em Vitória Crédito: Radan Brendon
Praia Limpa em 2022: mais de 4 toneladas de lixo retiradas em Vitória
O Projeto Praia Limpa, em Vitória, retirou na manhã deste domingo (30) mais de 300 quilos de lixo na prainha de Santo Antônio. Foi o último dia da temporada 2022 da ação de sensibilização da população quanto à importância do respeito ao meio ambiente e de limpeza das praias da Capital. Ao todo, a temporada de 2022, iniciada no último dia 8, retirou de praias de Vitória 4,15 toneladas de lixo e abordou mais de 4 mil pessoas, entre frequentadores e comerciantes.
Entre as ações executadas pelo projeto estão a abordagem educativa, coleta de resíduos nas areias, restingas e submersos, limpeza embarcada, realização de esquete teatral para frequentadores e usuários das praias, teatro de bonecos com enfoque no descarte e acondicionamento adequado dos resíduos, atividades de sensibilização com os mascotes Atena (Coruja Buraqueira), do Projeto Vitória da Restinga, e “Jujuba” (Baleia), do Instituto Canal. Entre os temas abordados, está a importância de preservar e conservar a restinga. Ao final, um mosaico é construído com o lixo coletado.
“O sucesso do Projeto Praia Limpa é resultado do trabalho de todos: prefeitura, parceiros, voluntários e a população. Nesta temporada, por orientação do prefeito Lorenzo Pazolini, levamos o projeto para dois lugares inéditos: Jesus de Nazareth e prainha de Santa Antônio. Nossa gestão vai sempre olhar por todas as áreas de Vitória”, ressaltou o secretário de Meio Ambiente de Vitória, Tarcísio Foeger.

Veja Também

Quase uma tonelada de resíduo e lixo é retirada de praia em Vitória

Além da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semmam), do Centro de Vigilância em Saúde Ambiental (CVSA/Semus), da Vigilância Sanitária (Semus), da Secretaria Central de Serviços e da Guarda Municipal de Vitória (Semsu), foram voluntários e parceiros das ações:
Projeto Vitória da Restinga e Projeto EcoFrade (Instituto Últimos Refúgios), Vara de Execuções de Penas e Medidas Alternativas do Poder Judiciário do Espírito Santo (Vepema), Corpo de Bombeiros, Salvamar e Capitania dos Portos (Marinha do Brasil), Batalhão da Polícia Militar Ambiental (BPMA), Instituto Unimed, Instituto Canal, Projeto Restinga e Pegada (Instituto Ecomaris), Associação Comunitária de Jardim Camburi (ACJAC), Associação dos Moradores da Ilha do Frade (Samifra), da Ilha do Boi (Ampib), de Jesus de Nazareth e Santo Antônio.
Também Projeto Tamar, Engenheiros sem Fronteiras, RL Sócio Cultural, Nico GDT, Instituto de Pesquisa e Reabilitação de Animais Marinhos (Ipram), Associação de Materiais Recicláveis (Amaiv), Projeto Base da Chapada, Turismo Comunitário, Horta Comunitária de Santa Teresa e Companhia de Bonecos Tia Diu.

Projeto Praia limpa encerra temporada com mais de 4 toneladas de lixo retiradas em Vitória

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Meio Ambiente Prefeitura de Vitória Vitória (ES)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Alecrim: 5 motivos para ter em casa a planta que ajuda a limpar as energias
Imagem de destaque
Bloqueio de Trump ao Irã é uma aposta arriscada. Vai funcionar?
Imagem de destaque
Quem é Alexandre Ramagem, delegado da PF e ex-deputado federal preso nos EUA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados