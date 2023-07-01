Praia de Camburi ganha arena de futebol de areia com arquibancada

Inauguração da nova arena de futebol de areia, na Praia de Camburi, na altura de Jardim Camburi, em Vitória Crédito: André Sobral/PMV

Quem gosta de assistir a futebol de areia agora tem um espaço apropriado para apreciar as boas jogadas no final da Praia de Camburi , em Vitória . Foi inaugurada neste sábado (1º) um nova arena para a prática do espaço com arquibancada na altura do Serviço de Orientação ao Exercício (SOE) da Prefeitura de Vitória

Além da arquibancada do espaço multiúso, também foi construído um deque no local, que fica na altura do bairro Jardim Camburi, para atender as demandas dos moradores e frequentadores do local.

Outro espaço próximo também inaugurado neste sábado é o Pet Park, que é resultado da reforma do Pracão, destinado a brincadeiras para os animais domésticos. O espaço para pets fica no Atlântica Parque, também localizado no final da Praia de Camburi.

Espaço para pets no Atlântica Parque, no final da Praia de Camburi, foi reformado Crédito: André Sobral/PMV

Segundo a prefeitura, novos brinquedos e nova estrutura vão garantir mais segurança, conforto e liberdade para os animais realizarem seus exercícios no local.