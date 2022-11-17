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Poste com luz para cima ilumina árvore ao invés de rua em Cariacica

Caso inusitado acontece no bairro Antônio Borges; moradores alegam sofrer com a escuridão na região há pelo menos 5 meses; assista e entenda a situação
Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

17 nov 2022 às 17:08

Publicado em 17 de Novembro de 2022 às 17:08

Uma cena para lá de curiosa foi enviada por moradores de Antônio Borges, em Cariacica, à reportagem de A Gazeta. Ao menos um poste de iluminação do local conhecido como "Beco F" foi instalado com a respectiva lâmpada para cima. Desta forma, ao invés de rua e calçada, a luz só clareia árvores de algumas casas. Em resumo, um "breu".  
De acordo com os moradores, a situação se estende há cinco meses, quando os postes de iluminação foram trocados.
A reportagem entrou em contato com a EDP. Em nota, a empresa informou que "a iluminação pública, sua manutenção e expansão do sistema, é de responsabilidade das prefeituras municipais".
Poste com luz para cima ilumina árvore ao invés de rua em Cariacica
Sendo assim, a Prefeitura de Cariacica foi questionada. A Secretaria de Serviços de Cariacica (Semserv) alegou que, "embora a iluminação pública seja responsabilidade da prefeitura, a instalação de toda a infraestrutura de fornecimento de energia, incluindo a instalação de postes e seus equipamentos, é responsabilidade da EDP".
A administração municipal ainda afirmou que "modernizou a iluminação pública em todo o bairro e este caso de inversão de luminária ocorreu após uma intervenção da EDP".
Na tarde desta quarta-feira (16), a Semserv garantiu que solicitou à EDP a inversão das luminárias em um prazo de 48 horas.

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