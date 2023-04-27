Poste ameaça cair e moradores temem por acidente em Vila Velha

Poste fica na esquina das ruas Mário Tavares e José Fialho de Carvalho, na Barra do Jucu Crédito: Guilherme Messias Sobreira Nunes

Moradores das ruas Mário Tavares e José Fialho de Carvalho, na Barra do Jucu, em Vila Velha , convivem com o receio de um poste cair a qualquer momento há mais de três anos: é que a estrutura está "pendurada" na esquina, apoiada sob fios de alta tensão.

"Era um poste de madeira e, em 2018, foi trocado por esse de concreto. Desde 2020 o poste está caindo de forma lenta e gradual", comentou o médico veterinário Guilherme Messias Sobreira Nunes, que entrou em contato com a reportagem de A Gazeta pedindo ajuda.

Ele ainda ressaltou que a estrutura está entre duas escolas de Ensino Fundamental, uma pública e outra particular, o que preocupa os moradores. "A EDP já foi contatada muitas vezes, mas a vizinhança nunca tem retorno", afirmou.