Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Na Barra do Jucu

Poste ameaça cair e moradores temem por acidente em Vila Velha

Estrutura está escorada apenas pelos fios de alta tensão. Problema ocorre há cerca de três anos, sem que haja uma solução

Publicado em 27 de Abril de 2023 às 18:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 abr 2023 às 18:35
Estrutura está escorada em fios de alta tensão, segundo moradores, há mais de três anos
Poste fica na esquina das ruas Mário Tavares e José Fialho de Carvalho, na Barra do Jucu Crédito: Guilherme Messias Sobreira Nunes
Moradores das ruas Mário Tavares e José Fialho de Carvalho, na Barra do Jucu, em Vila Velha, convivem com o receio de um poste cair a qualquer momento há mais de três anos: é que a estrutura está "pendurada" na esquina, apoiada sob fios de alta tensão.
"Era um poste de madeira e, em 2018, foi trocado por esse de concreto. Desde 2020 o poste está caindo de forma lenta e gradual", comentou o médico veterinário Guilherme Messias Sobreira Nunes, que entrou em contato com a reportagem de A Gazeta pedindo ajuda.
Ele ainda ressaltou que a estrutura está entre duas escolas de Ensino Fundamental, uma pública e outra particular, o que preocupa os moradores. "A EDP já foi contatada muitas vezes, mas a vizinhança nunca tem retorno", afirmou.
Questionada pela reportagem, nesta quinta-feira (27), a EDP informou que "uma equipe está a caminho do local para realizar a manutenção necessária no equipamento". Por volta das 17h45, a equipe chegou ao local, conforme os moradores.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

edp Vila Velha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Real Noroeste x Tombense, pela Série D do Brasileirão 2026
Real Noroeste empata com Tombense e segue na lanterna do Grupo 12, da Série D
Imagem de destaque
Estamos perto de entender o que os animais querem dizer para nós?
Imagem de destaque
Briga por cadeiras de bar em vaga na rua termina com 2 baleados no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados