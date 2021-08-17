Pinguim é resgatado em praia de Marataízes; veja vídeo

Um pinguim foi resgatado, na tarde desta segunda-feira (16), após aparecer na Praia da Colônia, em Marataízes, no Litoral Sul do Espírito Santo. Segundo guardas-vidas da região, o animal foi levado por banhistas a um quiosque. Ele estava cansado e foi encaminhado para um centro de reabilitação em Cariacica.
Segundo o guarda-vidas Eledielson Wandermurem, o pinguim foi localizado por volta das 17h30. Após ser levado para um quiosque, alguns peixes foram oferecidos à ave, que estava cansada e não comeu. “Ligamos para o serviço do CTA, que auxilia no resgate de animais marinhos. Como eles já haviam saído da cidade, pediram para colocarmos o pinguim numa caixa e levá-lo até Itapemirim. Ele estava bem”, contou.
Após o resgate e o registro da ocorrência pelo órgão, o pinguim foi encaminhado para o Instituto de Pesquisa e Reabilitação de Animais Marinhos (Ipram).
De acordo com informações do instituto, no final do mês de julho os pinguins costumam chegar ao litoral capixabal em quantidade significativa. Porém, há alguns anos, eles estão sendo vistos em menor quantidade.
A orientação, caso alguém encontre um pinguim, é manter o animal sempre seco e aquecido. O Projeto de Monitoramento de Praias da Petrobras pode ser acionado por meio do número 0800 039 5005 ou para o plantão do Ipram, através do número (27) 99865-6975 para ser feito o resgate e direcionamento do animal para atendimento veterinário.