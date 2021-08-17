Pinguim é resgatado em praia de Marataízes; veja vídeo

O animal, segundo os guardas-vidas no local, foi levado por banhistas a um quiosque Crédito: Reprodução/ vídeo guada-vidas

Um pinguim foi resgatado, na tarde desta segunda-feira (16), após aparecer na Praia da Colônia, em Marataízes , no Litoral Sul do Espírito Santo . Segundo guardas-vidas da região, o animal foi levado por banhistas a um quiosque. Ele estava cansado e foi encaminhado para um centro de reabilitação em Cariacica

Segundo o guarda-vidas Eledielson Wandermurem, o pinguim foi localizado por volta das 17h30. Após ser levado para um quiosque, alguns peixes foram oferecidos à ave, que estava cansada e não comeu. “Ligamos para o serviço do CTA, que auxilia no resgate de animais marinhos. Como eles já haviam saído da cidade, pediram para colocarmos o pinguim numa caixa e levá-lo até Itapemirim. Ele estava bem”, contou.

Your browser does not support the video tag.

Após o resgate e o registro da ocorrência pelo órgão, o pinguim foi encaminhado para o Instituto de Pesquisa e Reabilitação de Animais Marinhos (Ipram).

De acordo com informações do instituto, no final do mês de julho os pinguins costumam chegar ao litoral capixabal em quantidade significativa. Porém, há alguns anos, eles estão sendo vistos em menor quantidade.