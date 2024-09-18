Piloto de parapente é resgatado por helicóptero em penhasco em Castelo

vídeo acima) e divulgada na manhã desta quarta-feira (18). O estado de saúde do parapentista não foi informado. Um piloto de parapente precisou ser resgatado por um helicóptero da Pedra do Fio em Arapoca, zona rural de Castelo , do Espírito Santo. A ação de resgate do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer) foi gravada () e divulgada na manhã desta quarta-feira (18). O estado de saúde do parapentista não foi informado.

Parapentista é resgatado de penhasco em Castelo Crédito: Notaer

Segundo o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada na tarde de terça-feira (17) para resgatar o homem que ficou preso no meio do penhasco, em local de difícil acesso. Uma guarnição foi encaminhada, mas devido à complexidade para chegar ao ponto, militares acionaram a guarnição do Centro Especializado de Resposta a Desastres (Cerd). Após avaliação do cenário, foi constatada necessidade de apoio de helicóptero.

Na manhã desta quarta-feira (18), o parapentista foi resgatado por volta das 8h20. De acordo com informações da Assessoria de Comunicação do Notaer, o piloto de parapente foi retirado com a utilização de equipamento cesto. Após o resgate, ele foi entregue aos cuidados do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e levado a um hospital.