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Pedra do Fio

Piloto de parapente é resgatado por helicóptero em penhasco em Castelo

Parapentista foi resgatado por equipe do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer), na manhã desta quarta-feira (18)
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

18 set 2024 às 12:04

Publicado em 18 de Setembro de 2024 às 12:04

Um piloto de parapente precisou ser resgatado por um helicóptero da Pedra do Fio em Arapoca, zona rural de Castelo, do Espírito Santo. A ação de resgate do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer) foi gravada (vídeo acima) e divulgada na manhã desta quarta-feira (18). O estado de saúde do parapentista não foi informado. 
Parapentista é resgatado de penhasco em Castelo
Parapentista é resgatado de penhasco em Castelo Crédito: Notaer
Segundo o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada na tarde de terça-feira (17) para resgatar o homem que ficou preso no meio do penhasco, em local de difícil acesso. Uma guarnição foi encaminhada, mas devido à complexidade para chegar ao ponto, militares acionaram a guarnição do Centro Especializado de Resposta a Desastres (Cerd). Após avaliação do cenário, foi constatada necessidade de apoio de helicóptero.
Na manhã desta quarta-feira (18), o parapentista foi resgatado por volta das 8h20. De acordo com informações da Assessoria de Comunicação do Notaer, o piloto de parapente foi retirado com a utilização de equipamento cesto. Após o resgate, ele foi entregue aos cuidados do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e levado a um hospital.
A Prefeitura de Castelo foi acionada pela reportagem para mais informações, mas não houve retorno até a publicação deste texto.

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